Рост цен ускорится: НБУ обновил прогноз по инфляции

Как отмечается в отчете, потребительская инфляция стремительно снизилась благодаря эффектам от монетарной политики НБУ, в частности, контролируемой ситуации на валютном рынке, увеличению предложения отдельных продуктов питания, меньшему давлению со стороны расходов на сырье и энергию.

В ближайшие месяцы ожидается, что инфляция будет оставаться низкой, однако развернется в сторону умеренного ускорения. Во втором квартале она вернется в целевой диапазон (5% +1 п.п.) и временно выйдет из него во втором полугодии. Это будет происходить как из-за давления со стороны расходов бизнеса на оплату труда, последующего возобновления потребительского спроса, так и из-за истощения влияния эффектов значительных урожаев предыдущего года и мягкой зимы текущего года, отметили в НБУ.

Да, сырые продукты в краткосрочном периоде все еще будут оставаться дешевле, чем в прошлом году. Однако во втором полугодии 2024 года цены на них вырастут на фоне низкой базы сравнения из-за меньшего ожидаемого урожая. Несколько ускорится и рост цен на обработанные продовольственные товары, входящие в базовый ИПЦ.

По прогнозу НБУ, в последующие годы продовольственная инфляция вернется к низкому уровню (3-4% в год) благодаря постепенному наращиванию производства продуктов питания, а также снижению мировых цен на продовольствие.

Фиксация тарифов на отдельные услуги ЖКХ, включая газ, горячую воду и отопление, оставалась весомым фактором сдерживания административной составляющей инфляции. Однако в условиях дальнейшей нормализации функционирования экономики и с учетом сложного состояния энергосистемы ожидается постепенное приведение тарифов на услуги ЖКХ к рыночно обоснованным уровням. Это станет весомым проинфляционным фактором. Значительный вклад в административную составляющую инфляции будет также иметь дальнейшее повышение акцизов на табачную продукцию в рамках евроинтеграционных обязательств Украины, - отмечают в НБУ.

По данным НБУ, рост цен на горючее временно ускорится во втором квартале, в частности из-за подорожания нефти на мировых рынках из-за кризиса в Красном море и низкой базы сравнения в прошлом году. Вторичными эффектами это отразится на стоимости отдельных товаров и транспортных услуг. Однако со следующего года снижение мировых цен на нефть стабилизирует внутренние цены на топливо, что будет иметь общий дезинфляционный эффект.

Инфляция в Украине

По данным Госстата, рост потребительских цен в Украине в 2023 году замедлился до 5,1%. Это минимальное значение с 2020 г., когда инфляция составляла 5,0%.

В апреле НБУ улучшил прогноз по инфляции и прогнозирует, что потребительские цены по итогам 2024 возрастут на 8,2%. В январе НБУ прогнозировал инфляцию на уровне 8,6%.