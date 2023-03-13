Рост цен весной. Сколько сейчас стоит арендовать квартиру в Киеве

Частичное подорожание. Что происходит с ценами на квартиры

Сейчас стойкой тенденции роста цен на аренду квартир в Киеве нет. Но в перспективе нескольких месяцев мы будем наблюдать постепенное удорожание аренды в столице, говорит РБК-Украина эксперт эксперта рынка недвижимости Виктория Берещак.

"Для этого будет две предпосылки. С одной стороны, будут возвращаться те, кто выезжал перезимовать сложную зиму из-за энергетического террора со стороны России. А с другой – не прекращаются процессы внутренней миграции. Кроме того, мы все ждем большого контрнаступления: когда он состоится, большая часть людей с временно оккупированных территорий будут искать убежище в других регионах, в частности, в Киеве и области", – говорит она.

Сейчас, добавляет Виктория, можем говорить о частичном подорожании 1-комнатных квартир в диапазоне 35-50 кв.м на 4-7% в зависимости от района, состояния жилья (ремонт, мебель, техника) и расстояниях от потенциальных целей для ракетных обстрелов.

Сколько стоит аренда квартир в Киеве сейчас

После начала энергетического террора, который начала Россия против Украины с середины октября прошлого года (когда начались первые массированные ракетные обстрелы), любой рост цены обусловлен исключительно желанием владельцев и не превышает в среднем 10%, говорит Виктория Берещак.

Спрос на аренду жилья долгое время оставался низким.

Фото: В среднем рост цен за аренду жилья в Киеве сейчас не превышает 10%, говорит Виктория Берещак (Виталий Носач/РБК-Украина)

"На самом деле мы с декабря наблюдали заметное снижение спроса на аренду, что связано с выездом большого количества украинцев за границу на зиму. До этого с середины лета по середину осени действительно происходило подорожание аренды жилья в Киеве", – рассказывает собеседница.

Причин несколько:

победы ВСУ на поле боя и внутренняя миграция;

возвращение из-за границы доли украинцев домой, выехавших с начала полномасштабного вторжения (пришлось как раз на летний период);

повышенный спрос позволял владельцам несколько "подтянуть" цены;

инфляция, которая также сказалась на стоимости аренды.

"Если брать временной диапазон середина лета-середина осени, то подорожание в Киеве составляло: 1-комнатные – +13%, 2-комнатные – +10%, 3-комнатные – +10%", – объясняет эксперт.

Какие цены на аренду жилья в столице сейчас

1-комнатные квартиры – 8-10 тысяч гривен в месяц;

2-комнатные – 9 -11 тысяч гривен;

3-комнатные – 11-13 тысяч гривен.

"Это средневзвешенная стоимость, по которой сдается примерно 60% предложений. Остальные – либо лоты повышенного комфорта, или в новом жилом фонде, где стоимость обычно растет сразу на 20-30%. Или, наоборот, лота, где не суперремонт или старый дом, или же владельцы предлагают так называемую "цену на период военного положения", когда дисконт на аренду достигает от 15 до 30%", – говорит эксперт.