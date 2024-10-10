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Рост цен на нефть вызван угрозой конфликта Израиля и Ирана, и ураганом в США, - Reuters

Четверг 10 октября 2024 05:59
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Рост цен на нефть вызван угрозой конфликта Израиля и Ирана, и ураганом в США, - Reuters Фото: цены не нефть растут по двум причинам (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В четверг, 10 октября, в ходе ранних азиатских торгов цены на нефть выросли. Рост вызван опасениями относительно возможных перебоев с поставками на Ближнем Востоке, и резким ростом спроста на топливо из-за сильного шторма в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Так, фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 37 центов (0,5%) до 76,95 долларов за баррель. Тем временем фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) поднялись на 35 центов (также на 0,5%) до 73,59 долларов за баррель.

Что предшествовало

Как пишет Reuters, причиной этого стал ураган "Милтон", который обрушился на западное побережье Флориды, вызвав торнадо и угрозу подъема уровня морской воды. В частности, от него пострадал крупнейший в мире производитель и потребитель нефти.

Шторм уже привел к росту спроса на бензин в штате. Это привело к тому, что около четверти заправочных станций распродали все запасы, что оказало поддержку ценам на нефть.

Еще большему росту цен способствовало то, что инвесторы по-прежнему опасаются потенциальной эскалации напряженности между Израилем и Ираном, а израильский министр обороны Йоав Галлант пообещал, что ответ по Ирану будет "смертоносным, точным и неожиданным".

Кроме того, даже несмотря на угрозы для нефтедобывающего Ближнего Востока, слабый спрос продолжает оставаться основой фундаментальных перспектив. Так, во вторник, Управление энергетической информации США (EIA) понизило прогноз спроса на нефть на 2025 год из-за ослабления экономической активности в Китае и Северной Америке.

Данные EIA в среду показали, что запасы сырой нефти на прошлой неделе выросли на 5,8 млн баррелей до 422,7 млн баррелей. Это больше, чем ожидали аналитики, опрошенные агентством Reuters, но гораздо меньше, чем прогнозировала во вторник отраслевая группа Американского института нефти.

Напомним, что ураган "Милтон", который в настоящее время уже приблизился к американскому штату Флорида, может стать одним из самых мощных и разрушительных за последние 100 лет.

Подробнее об урагане - читайте в материале РБК-Украина.

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