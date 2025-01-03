Рост тарифов на транспортировку газа станет драйвером инфляции в Украине, - экономист

"НКРЭКУ подняло тарифы на транспортировку газа магистральными газопроводами где-то примерно до 500+ гривен, а было там 150, и это ляжет сейчас на плечи украинской промышленности", - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что для населения цена на газ останется неизменной - 7,99 грн, как и раньше. Однако, для промышленности тариф будет повышен.

"Для населения ситуация не изменится сейчас, то есть напрямую 7,99, как и было, так и останется. Для промышленности, действительно, тариф поднят", - пояснил экономист.

Эксперт также обратил внимание на то, что повышение тарифов для промышленности будет иметь отсроченное влияние на потребителей.

"Мы заплатим немного позже, тогда, когда себестоимость продукции, произведенной с помощью этого газа, который будет дороже, будет соответствующим образом дополнительным драйвером той инфляции, что мы имеем", - добавил Пендзин.

В понедельник, 30 декабря, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), провела заседание, на котором было принято решение о значительном повышении тарифов на услуги транспортировки природного газа.

Согласно решению комиссии, тарифы для Оператора газотранспортной системы (ОГТС) Украины на транспортировку газа для точек входа и точек выхода выросли более чем в четыре раза.