Выросло количество раненых в результате российского обстрела Никополя

В результате сегодняшнего российского обстрела по Никополю Днепропетровской области возросло количество раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Днепропетровской областной прокуратуры.

"При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны", - сообщили в прокуратуре.

По данным следствия, сегодня, 6 мая, россияне совершили артиллерийский обстрел г. Никополь. В результате обстрела пострадали четыре человека.

Кроме того, в результате российской атаки были повреждены:

промышленное предприятие;

частные дома;

газопровод.

Напомним, мы сообщали, что сегодня оккупанты обстреляли Никополь из "Града" и артиллерии.

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