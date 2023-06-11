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"Сделано для людей": в ВСУ показали работу чешских зенитных комплексов Viktor

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Воскресенье 11 июня 2023 10:36
"Сделано для людей": в ВСУ показали работу чешских зенитных комплексов Viktor Фото: в ВСУ показали работу чешских зенитных комплексов Viktor (facebook.com/JointForcesCommandAFU)
Автор: Сергей Пышкин

Зенитные комплексы Viktor являются простыми в обслуживании и маневренные. В сочетании с тепловизионным прицелом это очень мощное оружие против иранских ударных дронов Shahed.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу командования Объединенных Сил ВС Украины.

Как рассказал командующий Объединенных Сил ВС Украины Сергей Наев, главной задачей установок является борьба с ударными беспилотными летательными аппаратами, а также противодействие самолетам и вертолетам на малых высотах. В частности зенитные комплексы можно использовать против легкобронированной техники и полевых укреплений врага.

"По словам командующего в этом году началось оснащение мобильных огневых групп новыми зенитными установками чешского производства. Первые образцы комплексов Viktor уже несут боевое дежурство на севере и демонстрируют отличные результаты по сбиванию дронов-камикадзе", - пишет пресс-служба.

Фото: в ВСУ показали работу чешских зенитных комплексов Viktor (facebook.com/JointForcesCommandAFU)

Чешская пулеметная установка поставляется Украине в рамках предоставления материальной технической помощи. Комплекс "сделан для людей" и прекрасно справляется со своей задачей.

Фото: в ВСУ показали работу чешских зенитных комплексов Viktor (facebook.com/JointForcesCommandAFU)

"В дальнейшем для того, чтобы повысить способности мобильных огневых групп в целом, планируется усилить их средствами радиолокационной разведки", - добавил Наев.

Во время тестирования командующий Объединенных Сил ВС отметил эргономичность и легкость управления зенитного комплекса.

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