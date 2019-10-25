Глядачі ток-шоу «Говорить Україна» на каналі «Україна» зібрали гроші на операцію «дівчині-акулі»

В ефірі телеканалу «Україна» глядачі побачили програму ток-шоу «Говорить Україна» виробництва IVORY films про «дівчину-акулу», Олену Зирянову. Через те, що у неї були вроджені дефекти на обличчі вона зовні нагадувала акулу. Завдяки програмі «Говорить Україна» вдалося зібрати 230 тисяч гривень на операцію для Олени.

Олена - найстарша дитина у багатодітній родині, і все своє життя вона допомагала мамі по господарству. «У мене ніхто не питав ніколи, хочу чи я їсти», - зізнається дівчина в студії програми «Говорить Україна».

Мама твердила: «Ти інвалід, сиди вдома, тобі не варто бути серед людей, тому що їм важко на тебе дивитися!». Тому Олена найчастіше закривала своє обличчя хусткою. І один раз, коли вона закохалася у молодого чоловіка, то просто не наважилася навіть підійти до нього, боячись, що через її зовнішній вигляд, він не сприйме її всерйоз або посміється над нею. І навіть бабуся, найближча людина, у якої вона жила з вісімнадцяти років, не давала їй їсти тістечка і всіма способами виманювала у неї гроші. Але при цьому Алена виросла дуже чутливою і чуйною людиною, яка ніколи не пройде повз чужу біду. І навіть змогла закінчити технікум і отримати роботу бухгалтера. Але зібрати гроші на дорогу операцію для Олени було нездійсненною мрією.

Історія цієї дівчини викликала великий відгук у серцях телеглядачів. На програмі пластичний хірург Ростислав Валіхновський після огляду Олени сказав, що у неї є шанс, але операція може коштувати 20 тисяч доларів. Після ефіру програми на телеканалі «Україна» на рахунок Олени надійшло 230 тисяч гривень, завдяки чому у дівчини з'явився шанс виправити свою зовнішність. До того ж Олену запросила в гості сім'я, яка живе в Італії, і вона змогла провести казковий тиждень в цій прекрасній країні. Але найголовніше, що вже в кінці серпня їй зробили першу операцію - вставили титановий імплант щелепного суглоба, який коштує 9 тисяч доларів. Його прислали для Олени з Бельгії абсолютно безкоштовно. Дівчина має пройти ще дві операції - друга запланована на лютий наступного року. А за кілька місяців - третя операція.

«Я хочу сказати спасибі всім глядачам «Говорить Україна», - каже Олена. - Саме завдяки вам у мене з'явився шанс виправити свою зовнішність. Зараз мені зробили першу операцію, і вже помітний результат - пішла асиметрія у верхній частині обличчя. Я навіть не очікувала, що глядачі так поставляться до моєї історії. Я дуже вдячна всім!».