Утром под Кривым Рогом раздался взрыв

Утром в пятницу, 13 октября, под Кривым Рогом произошел взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула.

"Тревожное утро. Взрыв в Криворожском районе. Информация уточняется. Без потерь", - написал он.

Глава ГВА отметил, что угроза ракетных и дроновых атак остается высокой по всей территории Украины.

Напомним, 11 октября российские оккупанты ударили по гимназии в Никополе. Ранее сообщалось, что в результате атаки погибли два сотрудника учебного заведения. После разборов завалов стало известно еще о двух погибших. Кроме того, двое людей получили ранения.