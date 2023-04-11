Утром оккупанты нанесли авиаудар управляемой ракетой по Гуляйполю

"Враг 79 раз провел обстрелы в сутки Запорожской области, в том числе с РСЗО, артиллерийские и авиационные удары. Буквально час назад он нанес удар по Гуляйполю авиационной управляемой ракетой", - рассказал он.

Малашко добавил, что, к счастью, обошлось без пострадавших.

"Есть незначительные разрушения гражданского жилья", - констатировал он.

По его словам, во время ударов на Запорожском направлении - по Орехову и Гуляйполю - оккупанты больше всего применяют авиационные управляемые и неуправляемые ракеты, а также атаки с артиллерии.

Как сообщалось, российские военные нанесли авиаудары по Орехову и Гуляйполю Запорожской области в понедельник, 10 апреля. Враг попал по территории фермерского хозяйства и предприятия пищевой промышленности.

Напомним, ранее РБК-Украина писало о том, что увеличилась интенсивность атак Запорожской области с применением авиационных бомб.