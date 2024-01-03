"Зрады" нет. В ВМС отреагировали на заявление Турции о минных тральщиках

"Учитывая действие Конвенции Монтре, другого варианта ожидать в принципе не следовало, поэтому, соответственно, могу лишь подтвердить, что таких намерений у нас не было", - заявил Плетенчук.

В частности, спикер добавил, что Турция также не пропускает в Черное море и военные корабли Российской Федерации, в связи с чем "зрады" в инциденте с тральщиками нет.

Тральщики от Великобритании

В декабре Министерство обороны Британии подтвердило передачу Украине двух тральщиков для разминирования.

В январе Турция заявила, что не пропустит вышеупомянутые корабли через свой пролив. Как отметили в Центре по борьбе с дезинформацией Турецкой Республики, еще в начале войны в Украине, Анкара закрыла проливы для военных кораблей воюющих сторон.