RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Зрады" нет. В ВМС отреагировали на заявление Турции о минных тральщиках

Фото: Дмитрий Плетенчук, спикер Военно-морских сил (facebook.com/Taclbery)
Автор: Сергей Пышкин

Никакой "зрады" в том, что Турция недавно заявила, что не пропустит тральщики "Чернигов" и "Черкассы" к Черному морю, нет. Военно-морские силы не подавали в Анкару соответствующий запрос.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя ВМС Украины Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

"Учитывая действие Конвенции Монтре, другого варианта ожидать в принципе не следовало, поэтому, соответственно, могу лишь подтвердить, что таких намерений у нас не было", - заявил Плетенчук.

В частности, спикер добавил, что Турция также не пропускает в Черное море и военные корабли Российской Федерации, в связи с чем "зрады" в инциденте с тральщиками нет.

Тральщики от Великобритании

В декабре Министерство обороны Британии подтвердило передачу Украине двух тральщиков для разминирования.

В январе Турция заявила, что не пропустит вышеупомянутые корабли через свой пролив. Как отметили в Центре по борьбе с дезинформацией Турецкой Республики, еще в начале войны в Украине, Анкара закрыла проливы для военных кораблей воюющих сторон.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВМСТурция