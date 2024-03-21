Внешний долг Украины за год увеличился на 30 млрд долларов: НБУ назвал причины

Внешний долг государственного сектора увеличился на 29,2 млрд долларов и составил 98,3 млрд долларов (55,2% от ВВП), в частности, за счет привлечения кредитов от международных партнеров (26,0 млрд долларов) и МВФ (3,6 млрд долларов).

Внешние обязательства частного сектора увеличились на 1,4 млрд долларов и составили 63,2 млрд долларов (35,5% от ВВП).

Валюта долга

Основной валютой внешних заимствований Украины по состоянию оставался доллар США: 47,7% от общего объема внешнего долга, однако его доля уменьшилась за год на 7,9 п.п. Также уменьшился удельный вес обязательств в СДР перед МВФ на 0,8 п. п. - до 10,2% и доля долга в гривне на 0,5 п.п. - до 1,4%. В то же время увеличилась доля заимствований в евро: с 29,1% до 37,8%

К концу 2023 года по географической структуре задолженности частного сектора по негарантированным кредитам (вместе с межфирменным долгом) основной страной-кредитором оставался Кипр - 48,5%.

Реструктуризация долга

Напомним, в декабре 2023 года стало известно, что официальные кредиторы стран "Большой семерки" и Парижского клуба продлили реструктуризацию украинских государственных долгов до марта 2027 года.

Агентство S&P Global Ratings прогнозирует, что Украина приступит к официальным переговорам по реструктуризации долга с частными кредиторами в краткосрочной перспективе и завершит этот процесс к середине текущего года.