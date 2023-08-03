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"Заря" забрала еще троих воспитанников "Динамо"

Фото: Игорь Горбач оформил 21 мяч в Чемпионате юношеских команд УПЛ (fcdynamo.com)
Автор: Антон Федорцив

Луганская "Заря" продлила комплектацию команды юниорами киевского "Динамо". Теперь на попечении Ненада Лалатовича шесть футболистов, имеющих контракт со столичным грандом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Facebook клуба.

"Заря" пополнила "динамовский" десант тремя игроками. Луганчане арендовали еще троих воспитанников киевлян.

Команда Лалатовича приютила защитника Артема Бенедюка, вингера Артема Слесаря и нападающего Игоря Горбача. Тройка исполнителей в сезоне 2022/23 защищала цвета "Динамо" U-19 в Чемпионате юношеских команд Премьер-лиги.

Ранее "Заря" арендовала "динамовцев" Боля, Яцыка и Волошина. Цвета "Зари" также защищают немало бывших "динамовцев". В частности, киевлянами ранее выступали защитник Вантух, полузащитник Антюх и нападающий Русин.

"Заря" стартовала с поражения от "Руха" в новом сезоне УПЛ. Львовяне на гол Русина ответили забитыми мячами Рунича и Климчука. Во втором туре луганчане примут "Кривбасс" в пригороде Киева.

К слову, накануне "Шахтер" сыграл вничью с "Вересом" во втором туре Премьер-лиги.

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