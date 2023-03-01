"Заря" усилилась защитником "Динамо"

Защитник с опытом выступлений в сборной Украины Никита Бурда сменил киевское "Динамо" на луганскую "Зарю".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

Опытный центрбек проведет второй круг Премьер-лиги в составе команды Патрика ван Леувена. В нынешнем сезоне он провел всего два поединка во всех турнирах.

Бурда будет выступать за "Зарю" на правах аренды. В новой команде защитник выбрал 26-й номер. В структуре "Динамо" он воспитывался с 16 лет. На профессиональном уровне Бурда дебютировал в сезоне 2014/15, но стабильным выступлениям помешали травмы.

За 8,5 сезонов в рядах первой команды "бело-синих" он провел всего 95 поединков, в которых забил 7 мячей. Еще 8 матчей центрбек отыграл в составе сборной Украины. Контракт Бурды с "Динамо" действует до лета 2023 года.

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