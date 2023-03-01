ua ru
Ср, 01 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Заря" усилилась защитником "Динамо"

Новина українською →
Среда 01 марта 2023 19:48
"Заря" усилилась защитником "Динамо" Фото: Никита Бурда стал чемпионом Украины в сезоне 2014/15 (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Защитник с опытом выступлений в сборной Украины Никита Бурда сменил киевское "Динамо" на луганскую "Зарю".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Опытный центрбек проведет второй круг Премьер-лиги в составе команды Патрика ван Леувена. В нынешнем сезоне он провел всего два поединка во всех турнирах.

Бурда будет выступать за "Зарю" на правах аренды. В новой команде защитник выбрал 26-й номер. В структуре "Динамо" он воспитывался с 16 лет. На профессиональном уровне Бурда дебютировал в сезоне 2014/15, но стабильным выступлениям помешали травмы.

За 8,5 сезонов в рядах первой команды "бело-синих" он провел всего 95 поединков, в которых забил 7 мячей. Еще 8 матчей центрбек отыграл в составе сборной Украины. Контракт Бурды с "Динамо" действует до лета 2023 года.

Ранее "Шахтер" оформил переход хавбека Тоирова из чемпионата Казахстана. 18-летний хавбек обошелся "горнякам" ориентировочно в 300 тысяч евро. С отечественным грандом таджик подписал 5-летний контракт.

К слову, ранее вспомнили тренеров-совместителей в истории сборной Украины во главе с Лобановским.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Динамо УПЛ Чемпионат Украины Заря
NEWS
На Донбассе россияне ограничивают свет для гражданских, уничтожили электроопору, - Генштаб
На Донбассе россияне ограничивают свет для гражданских, уничтожили электроопору, - Генштаб
DAILY
Мариуполь в первые дни вторжения РФ. Как город встретил большую войну и давал отпор врагу
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Мариуполь в первые дни вторжения РФ. Как город встретил большую войну и давал отпор врагу