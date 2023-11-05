"Заря" драматически потеряла победу над "Вересом" в Премьер-лиге

Украина, Премьер-лига, 13-й тур

"Верес" – "Заря" – 2:2

Голы: Вовченко, 44, Близниченко, 89 – Нагнойный, 37, Яцык, 61

Под проливным дождем команды обменялись забитыми мячами перед перерывом. На 37-й минуте счет открыл луганский коллектив. Это Данченко навесил в штрафную, где Нагнойный освободился от опеки Курко и головой направил мяч в дальний угол.

Ровенчане отыгрались со стандарта. Подопечные Сергея Лавриненко материализовали в гол угловой. Шарай подал на дальнюю штангу, где со второго этажа пробил Вовченко. Мяч с отскоком от газона затрепетал в сетке – 1:1 по итогам первой половины.

Второй раз выйти вперед "Заря" сумела в середине второго тайма. В этот раз они использовали стандарт в свою пользу. На подаче от углового флажка Яцык оторвался от оппонентов и ударом головой оформил второй мяч гостей.

Но отпраздновать победу команде Валерия Кривенцова в этот вечер было не суждено. "Верес" отыгрался на предпоследней минуте основного времени. Это Близниченко отважился на выстрел с дистанции, а мяч с рикошетом влетел в дальний угол ворот – 2:2 в итоге.

Обе команды в результате ничьей остались внизу турнирной таблицы. "Заря" осталась на 13-й строчке (10 очков). Ровненская команда идет на предпоследнем месте (8 пунктов).