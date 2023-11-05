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"Заря" драматически потеряла победу над "Вересом" в Премьер-лиге

Фото: Голевой фестиваль в Ровно завершился ничьей (upl.ua)
Автор: Антон Федорцив

Ровненский "Верес" расписал результативную ничью с луганской "Зарей" в 13-м туре чемпионата Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 13-й тур

"Верес" – "Заря" – 2:2

Голы: Вовченко, 44, Близниченко, 89 – Нагнойный, 37, Яцык, 61

 

Под проливным дождем команды обменялись забитыми мячами перед перерывом. На 37-й минуте счет открыл луганский коллектив. Это Данченко навесил в штрафную, где Нагнойный освободился от опеки Курко и головой направил мяч в дальний угол.

Ровенчане отыгрались со стандарта. Подопечные Сергея Лавриненко материализовали в гол угловой. Шарай подал на дальнюю штангу, где со второго этажа пробил Вовченко. Мяч с отскоком от газона затрепетал в сетке – 1:1 по итогам первой половины.

Второй раз выйти вперед "Заря" сумела в середине второго тайма. В этот раз они использовали стандарт в свою пользу. На подаче от углового флажка Яцык оторвался от оппонентов и ударом головой оформил второй мяч гостей.

Но отпраздновать победу команде Валерия Кривенцова в этот вечер было не суждено. "Верес" отыгрался на предпоследней минуте основного времени. Это Близниченко отважился на выстрел с дистанции, а мяч с рикошетом влетел в дальний угол ворот – 2:2 в итоге.

Обе команды в результате ничьей остались внизу турнирной таблицы. "Заря" осталась на 13-й строчке (10 очков). Ровненская команда идет на предпоследнем месте (8 пунктов).

К слову, накануне "Динамо" проиграло Классическое "Шахтеру" в последнем матче Луческу.

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