"Заря" в добавленное время упустила победу над "Минаем" в Премьер-лиге

Не выявили сильнейшего луганская "Заря" и закарпатский "Минай" в рамках 15-го тура чемпионата Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 15-й тур

"Заря" – "Минай" – 1:1

Голы: Бражко, 61 – Твердохлеб, 90+1

На заснеженном газоне столичного стадиона "Динамо" имени Лобановского доминировали номинальные хозяева. Луганчане еще до перерыва создали несколько возможностей, чтобы открыть счет. В частности, Батагов после углового из пределов штрафной пробил в перекладину.

А на 44-й минуте опасность организовал Русин. Форвард "Зари" остро прострелил с левого фланга, и мяч едва не влетел в угол закарпатцев. Исправить ситуацию мог Кирюханцев, но не успел замкнуть дальнюю стойку.

На старте второго тайма Бутко пытался попасть в нижний угол – мяч прошел рядом со стойкой. Зато удар Булецы из пределов штрафной зоны заблокировал защитник. Но остановить следующий выпад "Зари" уже никто не смог.

На 61-й минуте на дальний удар отважился Бражко. Голу поспособствовала погода – Бандура не смог хорошо оттолкнуться для прыжка. Как следствие, выстрел из-за пределов штрафной попал точно в угол, а голкипер помешать не сумел.

Решив, что дело сделано, "Заря" сбавила обороты. Расплата за такой подход пришла в финальные минуты. Сначала Снурницын спас луганчан, выбив мяч из линии ворот на угловой. Но после стандарта чуда уже не произошло, когда Твердохлеб протолкнул мяч в сетку после отскока от Имерекова – 1:1 в итоге.

Как следствие, по итогам тура "Заря" только догнала киевское "Динамо" по количеству очков (по 27 пунктов). Позади остается "Александрия" с двумя матчами в запасе (23 очка).