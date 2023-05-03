"Заря" в большинстве дожала "Верес" в Премьер-лиге: матч прерывала тревога

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 24-й тур

"Заря" – "Верес" – 1:0

Гол: Имереков, 54

Удаление: Ющишин, 19 (В, прямая красная карточка)

Хотя луганчане взяли мяч под контроль с первых минут, но первыми момент создали гости. На 3-й минуте Пасич обыгрался с Шестаковым слева в штрафной, но переиграть кипера с острого угла не смог. "Заря" в ответ провела серию позиционных атак.

Ключевой эпизод, однако, произошел в контратаке команды Патрика ван Леувена. Форвард луганцев Русин убежал на свидание с вратарем, а кипер ровенчан Ющишин выбежал на перехват и сыграл руками за пределами штрафной. Как следствие, получил прямую красную от арбитра.

Впрочем, до перерыва воспользоваться численным преимуществом "Заря" не смогла. Да и возможностей было немного. Разве что тот же Русин пробил рядом со штангой из пределов штрафной зоны. Рядом в перспективной позиции передачу ждал Герреро...

Удвоили усилия луганчане со стартом второй половины. Вот Бражко сыграл на подборе после прострела Вантуха и в два касания организовал удар. Мяч прошел рядом со штангой ворот Когута.

А на 54-й минуте "Заря" наконец-то открыла счет. Помог стандарт – угловой с правого фланга. После подачи в гущу событий в штрафной "Вереса" началась паника, в которой опытный Имереков затолкал мяч в сетку.

Гол высвободил атакующую энергию луганцев. Моменты у ворот ровненской команды начали возникать один за другим. Герреро пробил над воротами после передачи под удар Русина, Антюх корпусом оттеснил Пасича и мощным выстрелом пробил над перекладиной, а удар Бражко с дистанции приняла на себя штанга.

Спасением ровенчан стала воздушная тревога. Поединок вынужденно прервали на более чем час, в течение которого пыл "Зари" немного угас. "Верес" в свою очередь вдесятером пошел на штурм и минимум дважды мог забить – Балан после прострела Пасича попал в штангу, а Шарай немного не докрутил мяч в девятку...

С победой "Заря" осталась на 3-й строчке Премьер-лиги. Луганчане набрали 52 очка и на восемь пунктов опережают "Динамо". Тем временем "Верес" оказался над зоной вылета (12-е место, 24 очка).