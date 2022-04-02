Із зони бойових дій на захід України вже евакуйовано 150 підприємств

Фото: голова Комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев (РБК-Україна, Віталій Носач)

В Україні продовжується евакуація підприємств із зони бойових дій на захід країни. Станом на 2 квітня вже 150 підприємств переміщено, з них 57 працюють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

За його даними, отримано 1322 заявок на евакуацію, 435 передано на транспортування. Гетманцев нагадав, що заявку на релокацію можна подати за посиланням, долучитися до логістики.