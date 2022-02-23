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В зону ООС направлять додаткові загони поліцейських

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Україна, Середа 23 лютого 2022 10:02
В зону ООС направлять додаткові загони поліцейських Фото: в ООС направлять додаткові загони поліції (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Поліція направить в зону ООС додаткові загони силовиків. Таке рішення керівництво Національної поліції прийняло після загострення ситуації на сході України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови Національної поліції України Олександра Фацевича під час брифінгу.

"Щодо подій на сході. У нас поліцейські теж в посиленому варіанті несуть службу. Частина поліцейських входить в сили і засоби Операції об'єднаних сил. Прийняте рішення керівництвом Національної поліції підсилитися додатковими силами. Пізніше буде надана інформація про кількість та засоби, які будуть направлені на схід", - заявив Фацевич.

За його словами, додаткові загони поліції відправляться на Донбас до кінця тижня.

Нагадаємо, що поліція посилює охорону інфраструктурних об'єктів. Цього тижня правоохоронці візьмуть під нагляд 100 таких об'єктів.

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