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У Зоні відчуження - три осередки займання, а Київську область оточив смог: що відомо

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Понеділок 29 серпня 2022 00:31
У Зоні відчуження - три осередки займання, а Київську область оточив смог: що відомо Фото: У Зоні відчуження є три осередки займання (facebook.com/dazv.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

У Зоні відчуження наразі фіксують три осередки займання. Проте, відкритого горіння не спостерігається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне агентство України з управління зоною відчуження.

У відомстві зазначають, що Київську область оточив смог і жителі столиці та сусідніх районів скаржаться на запах гару.

"Однак, це не пов'язано з осередками займання в Чорнобильській зоні, які були зафіксовані в прикордонних районах 24 серпня 2022 року супутниками NASA FIRMS", - вказують у Держагенстві.

Там інформують, що наразі у Київській області відмічається імла - атмосферне явище, яке полягає у погіршенні метеорологічної дальності видимості в нижньому шарі атмосфери за рахунок підвищених частинок пилу, диму та гарі.

"Станом на 28 серпня 2022 року по Зоні відчуження залишається 3 осередки займання з 4. Відкритого горіння не спостерігається, лише тління та задимлення у Денисовецькому, Паришівському та Котовському лісництвах", - додали у відомстві.

Нагадаємо, за інформацією КМДА, у Вишгородському районі Київської області 28 серпня сталося загоряння торфу

Раніше ми писали, що 22 серпня смог накрив Київ. Його причиною стало перенесення повітря з пиловими частинками з Каспійської низовини.

Окім Києва, 23 серпня сильне задимлення було помічено і в Одесі. Його приніс повітряний потік з пустелі Середньої Азії.

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Київська область Зона відчуження
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