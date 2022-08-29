У Зоні відчуження - три осередки займання, а Київську область оточив смог: що відомо

У Зоні відчуження наразі фіксують три осередки займання. Проте, відкритого горіння не спостерігається.

У відомстві зазначають, що Київську область оточив смог і жителі столиці та сусідніх районів скаржаться на запах гару.

"Однак, це не пов'язано з осередками займання в Чорнобильській зоні, які були зафіксовані в прикордонних районах 24 серпня 2022 року супутниками NASA FIRMS", - вказують у Держагенстві.

Там інформують, що наразі у Київській області відмічається імла - атмосферне явище, яке полягає у погіршенні метеорологічної дальності видимості в нижньому шарі атмосфери за рахунок підвищених частинок пилу, диму та гарі.

"Станом на 28 серпня 2022 року по Зоні відчуження залишається 3 осередки займання з 4. Відкритого горіння не спостерігається, лише тління та задимлення у Денисовецькому, Паришівському та Котовському лісництвах", - додали у відомстві.