У зоні ООС українські військові відбили 10 атак. Знищено десятки одиниць бронетехніки ворога

Збройні сили України в зоні операції Об'єднаних сил (ООС) за останню добу відбили 10 ворожих атак. Знищено майже 40 одиниць бронетехніки противника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр ООС.
Окупанти 10 разів безрезультатно намагалися атакувати позиції українських військових у зоні ООС. Противник відступив з великими втратами.
Зокрема, українські захисники знищили 15 танків, 3 артсистеми, 34 одиниці броньованої та автомобільної техніки противника.
Крім того, сили протиповітряної оборони збили над Донбасом 4 безпілотника типу "Орлан-10" і 2 крилаті ракети.
Нагадаємо, раніше голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив про готовність російських окупантів до наступу на Донбасі.
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