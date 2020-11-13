На Донбасі за сім місяців небойові втрати ЗСУ в два рази перевищили бойові

У період з березня по жовтень в зоні проведення операції Об'єднаних сил без бою загинули 44 українських військових. В результаті боїв на Донбасі за сім місяців загинув 21 військовий, 199 - отримали поранення.

Про це у відеозверненні заявила генеральний прокурор Ірина Венедиктова.

Всього за сім місяців небойові втрати українських військових склали 703 людини, з яких 276 - загинули.

"Саме через таких втрат в спеціалізованій прокуратурі Об'єднаних сил створено відділ ... з розслідувань причин смертей військовослужбовців в небойовій обстановці", - зазначила генпрокурор.

Венедиктова додала, що в загальному військова прокуратура за сім місяців розслідувала 277 кримінальних справ за фактами смертей військовослужбовців в небойових ситуаціях. У 39 випадках підтверджено факт самогубства. 16 обвинувальних актів направлено до суду.

Нагадаємо, днями в Житомирській області у військовій частині від вогнепального поранення загинув 28-річний лейтенант Збройних сил України. За попередньою інформацією, він наклав на себе руки.

Детальніше про те, як в Україні проходить психологічна адаптація українських військових, читайте в матеріалі РБК-Україна "Внутрішня війна. Як ветеранам в Україні допомагають повернутися до мирного життя".