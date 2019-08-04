В зоні ООС за тиждень знешкоджено 137 вибухонебезпечних предметів

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Працівники ДСНС обстежили 48 га території

Підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій, які працюють у зоні проведення ООС, протягом тижня вилучили та знешкодили 137 вибухонебезпечних предметів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Рятувальники ДСНС протягом тижня 68 разів залучалися для проведення робіт з обстеження та розмінування територій, обстежено 48 га території, вилучено та знищено 137 вибухонебезпечних предметів. Всього з початку проведення ООС піротехнічні підрозділи залучалися 4020 раз, обстежений 5551 га території і 16,29 га акваторії, вилучено та знищено ВНП 21819.

Крім того, особовий склад ДСНС продовжує аварійно-відновлювальні роботи в Мар'їнці, Красногорівці, Гранітному і Чермалыке. За минулий тиждень було відновлено 9 житлових будинків, повідомляє департамент комунікації МВС України

Нагадаємо, саперами Державної служби з надзвичайних ситуацій на території біля мосту в Станиці Луганській був виявлено, вилучено та знищено 31 вибухонебезпечний предмет.

Також повідомляється, що в період з 1 по 10 серпня буде здійснюватися розмінування ділянок уздовж зруйнованого автомобільного мосту через річку Сіверський Донець на глибину 30 метрів з обох сторін.