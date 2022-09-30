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Зонд NASA сфотографировал ледяную поверхность Юпитера: впечатляющий кадр

Фото: зонд NASA сфотографировал ледяную поверхность Юпитера (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Космический зонд Национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) Juno сделал новую впечатляющую фотографию Юпитера.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Лаборатории реактивного движения NASA (JPL).

На фотографии была зафиксирована поверхность вблизи экватора Европы. Кадр был сделан 29 сентября, к при максимальном приближении космического аппарата на солнечных батареях - на расстоянии примерно 352 километра.

Это третий раз в истории, когда состоялся пролет ниже 500 километров и ближайший обзор экватора Европа.

Следует добавить, что Европа является шестым по величине спутником в Солнечной системе.

Фото: зонд NASA сфотографировал ледяную поверхность Юпитера (flickr.com)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно SpaceX осуществила очередной успешный запуск спутников Starlink в космос.

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