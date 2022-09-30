Зонд NASA сфотографировал ледяную поверхность Юпитера: впечатляющий кадр

На фотографии была зафиксирована поверхность вблизи экватора Европы. Кадр был сделан 29 сентября, к при максимальном приближении космического аппарата на солнечных батареях - на расстоянии примерно 352 километра.

Это третий раз в истории, когда состоялся пролет ниже 500 километров и ближайший обзор экватора Европа.

Следует добавить, что Европа является шестым по величине спутником в Солнечной системе.

Фото: зонд NASA сфотографировал ледяную поверхность Юпитера (flickr.com)