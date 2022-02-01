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Зона вільної торгівлі з Туреччиною сприятиме розвитку економіки України, - промисловці

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Київ, Вівторок 01 лютого 2022 16:18
Зона вільної торгівлі з Туреччиною сприятиме розвитку економіки України, - промисловці Фото: промисловці кажуть, що головне не допустити збільшення експорту металобрухту (twitter.com)
Автор: Наталія Гурковська

Промисловці вітають створення Зони вільної торгівлі з Туреччиною та переконані, що вона сприятиме розвитку експортного потенціалу економіки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист ОП "Укрметалургпром" до президента України Володимира Зеленського з проханням посприяти підписанню Угоди про вільну торгівлю з Турецькою Республікою найближчим часом.

Як сказано у листі, підприємства української металургійної галузі зацікавлені зберегти існуючі та розширити нові можливості для експорту металопродукції до Туреччини, але при цьому - не допустити збільшення експорту дефіцитної та стратегічно важливої для галузі сировини - металобрухту. Слід також зазначити, що збільшення використання брухту українськими підприємствами є також стратегічно важливим з огляду на необхідність забезпечення подальшого скорочення викидів СО2 в металургії.

"Згідно інформації, наданої Міністерством економіки України, проект Угоди про зону вільної торгівлі між Україною і Туреччиною передбачає чітке розмежування товаропотоків між тими, що ввозяться Туреччиною в режимі переробки (тобто без мит) і для споживання на внутрішньому ринку, що зберігає за Україною право застосовувати експортні мита на металобрухт, а також передбачає, що Туреччина частково відкриває свій внутрішній ринок для металопродукції з України. Підписання Угоди з такими параметрами спрятиме розвитку експортного потенціалу галузі та економіки України в цілому", - підкреслюють в ОП.

В Асоціації нагадують: українська металургійна галузь є експортоорієнтованою, близько 80% продукції відвантажується на експорт. У 2020 році експорт металопродукції з України склав 18,5 млн тонн, на суму понад 7,6 млрд доларів. При цьому на Туреччину припало 12,1% експорту (2,38 млн тонн).

Тому промисловці закликають президента Зеленського посприяти тому, щоб Угода про вільну торгівлю з Турецькою Республікою була підписана найближчим часом з урахуванням зазначених вище особливостей щодо металопродукції і металобрухту.

Як повідомлялось раніше, Україна та Туреччина продовжують працювати над Угодою про вільну торгівлю.

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