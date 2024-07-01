Зона света. Что готовят для прифронтовых районов и повлияет ли это на графики в Украине

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Как работает методика и что хотят сделать для прифронтовой зоны

До 24 июня в Украине действовала методика отключения света, которая не учитывала наличие критической инфраструктуры. То есть тех объектов (водоканалы, очистные, насосные, котельные, больницы и т.д.), которые должны всегда быть со светом.

В июне потребление каждой области разделили на шесть равных очередей. Очередь - это перечень потребителей, которые потребляют определенное количество мегаватт. Ранее "Укрэнерго" доводило до каждой области свой лимит потребления. Из которого облэнерго отнимали объемы для критической инфраструктуры, а остаток распределяли между потребителями в очереди. В итоге в регионах с большим количеством критических объектов, например, в Киеве, ограничения были более жесткими.

Теперь же "Укрэнерго" само вычитает объемы для критической инфраструктуры. А вместо лимитов доводит до каждого облэнерго команду, какое количество очередей нужно отключить, чтобы компенсировать дефицит.

В определенное время во всех областях одновременно вводится одна и та же очередь отключений, которые между собой постоянно меняются. И это позволяет снизить неравномерность и обеспечить в целом более справедливые графики, объяснил глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

А в интервью для hromadske.ua он анонсировал еще одно изменение.

"Сейчас Кабинет министров работает над возможностью изменения методики применения отключений для части прифронтовых территорий, где и так тяжелая гуманитарная ситуация и реальная угроза жизни из-за обстрелов. Планируется, что будет определена зона, близкая к линии фронта, где отключения больше не будут применяться", - отметил он.

По его словам, в ближайшие дни должны быть определены конкретные районы, которые не будут отключать от света.

Для какой прифронтовой зоны могут отменить отключения света

На сегодня власти публично не говорили, какая прифронтовая зона и в каких областях будет "освобождена" от графиков отключений. По мнению директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельченко, это неудивительно, поскольку информация довольно чувствительная.

Можно предположить, что в перечень войдут прифронтовые районы Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей. Так как непосредственно на их территориях ведутся боевые действия.

В результате этих боевых действий постоянно обесточены плюс-минус 480 прифронтовых населенных пунктов, объясняет директор специальных проектов в НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев. По его мнению, именно для них готовится новое решение.

"Ситуация там критическая с точки зрения безопасности и с точки зрения гуманитарной. Поэтому, конечно, никаких стабилизационных графиков для них вводиться не должно. Там электроэнергия должна быть все время, когда это возможно", - отметил он в беседе с изданием.

Он уточнил, что также из-за постоянных обстрелов, повреждения линий электропередач аварийные бригады не могут быстро вернуть свет. Потому что каждый раз должны ждать разрешение от военных, чтобы провести ремонтные работы.

По информации издания, сейчас в Кабинете министров рассматривают проект, согласно которому отменят отключение света в 20-километровой зоне от линии фронта.

Повлияет ли это на графики для остальной Украины

По мнению Рябцева, работать это может по примеру с нынешней методикой. То есть "Укрэнерго" будет давать команды на отключение очередей за вычетом не только объемов для критической инфраструктуры, но и для прифронтовой зоны.

В результате там не будет почасовых ограничений, как в других регионах, объясняет Омельченко.

"Туда электрическая энергия будет уходить без ограничений. Проблем не будет, думаю, просто за счет других областей станут передавать больше электрической энергии в прифронтовые районы", - рассказал он РБК-Украина.

В то же время опрошенные эксперты соглашаются, что вряд ли остальная Украина почувствует отмену графиков в прифронтовой зоне.

"Не думаю, что на общие графики повлияет настолько, чтобы говорить о каких-то энергетических потерях для других регионов. На самом деле не так и много населенных пунктов в зоне боевых действий, и объемы потребления, когда есть свет, не так велики, чтобы повлиять на графики в условном Киеве", - отметил Рябцев.

На территориях с боевыми действиями и так постоянно происходят технические ограничения из-за повреждения инфраструктуры передачи и распределения, уточняет Омельченко.

"И здесь уже ничего не поделать. Если россияне уничтожили какую-то подстанцию или высоковольтную линию, нужно срочно ремонтировать, запитывать по резервным линиям. А так как обстрелы идут постоянно, ограничения будут все равно, даже без "Укрэнерго", - рассказал эксперт.

Таким образом, на объемы для остальной Украины будущее решение повлияет незначительно.

Гораздо больше на ситуацию с отключениями света влияет то, что на сегодня полностью не выбирается импорт электрической энергии.

"Если бы максимум в 1,7 ГВт в сутки выбирали полностью и равным графиком, тогда скорее всего не отключали бы свет ночью и днем было бы меньше отключений", - отметил Омельченко.

Однако система, в том числе из-за прайс-кепов (предельные рыночные цены), устроена так, что больше электрической энергии перераспределяется для промышленности. И промышленности это выгоднее, чем импортировать электричество из Европы.

"Поэтому оно не выбирается по импорту полностью, а лишь в отдельные часы, это во-первых. А во-вторых, если и выбирается, то не неравным графиком, что усложняет балансировку энергосистемы. Поэтому фактически "Укрэнерго" балансирует ее включением/отключением населения", - добавил собеседник.

При подготовке материала использовались: интервью главы правления "Укренерго" Владимира Кудрицкого для hromadske.ua, комментарии директора специальных проектов в НТЦ "Психея" Геннадия Рябцева и директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельченко.