Зона риска. Чего ждать от наступления ВСУ в Курской области и как это изменит войну

Содержание

За две недели операции украинских войск в Курской области Россия смогла несколько замедлить, но не остановить их продвижение. По данным Генерального штаба, ВСУ контролируют уже более 1250 квадратных километров территории и 92 населенных пункта.

Несмотря на дозированные заявления официальных спикеров и должностных лиц, за последнюю неделю стали более понятны ближайшие задачи украинских подразделений в Курской области. Главной интригой остается, будет ли следующая фаза этой операции и какова ее стратегическая цель, ведь от дальнейших ходов обеих сторон зависит развитие событий по всему фронту.

Ситуация на Курском направлении

На курском плацдарме на сегодняшний день можно выделить пять направлений движения наших войск. Они охватывают уже четыре района Курской области.

Первое направление – вдоль дороги Суджа – Курск (Р200), где за последнюю неделю украинские подразделения закрепились в самой Судже и окрестных селах, другие существенные продвижения не подтверждены.

Второй – юго-восточнее Суджи в направлении населенных пунктов Плехово и Борки. За последнюю неделю была информация, что ВСУ продвинулись на этом направлении в Гирью, однако неизвестно, смогли ли они закрепиться там.

Третий – вдоль дороги Суджа - Льгов. По подтвержденной информации, наши военные заняли на этом участке позиции рядом с Малой Локней, однако боевые действия, вероятно, велись и по другим населенным пунктам рядом с Каучуком.

Четвертое направление – вдоль дороги Суджа - Коренево - Рыльск. За последнюю неделю украинские подразделения смогли зайти и завязать бои в поселке Коренево. От него до города Рыльск – чуть более 20 километров.

Активизация прошла еще и на условном пятом направлении, которое находится западнее Коренево и охватывает часть Глушковского района. Здесь Вооруженные силы повредили все три моста через реку Сейм, протекающую с запада на восток вдоль этого района. Фактически вся его территория площадью около 250 квадратных километров к югу от реки теперь отрезана от другой части Курщины, как и снабжение российских войск на этом участке. Украинские подразделения уже начали входить в отдельные населенные пункты на этом плацдарме.

Глушковский район Курской области (Google maps)

В целом подразделения противника за две недели боев продолжают демонстрировать маломаневренность, а российское командование – очень медленную реакцию на кризис. Их войска сумели организовать заслоны в отдельных опорных пунктах, однако не смогли создать сплошную оборону.

Выглядит так, что ближайшая задача украинских подразделений – взять под контроль часть Курской области южнее реки Сейм в Глушковском районе, а также "треугольник" Суджа - Рыльск - Советская деревня (место, где дорога Е38 Рыльск-Курск пересекается с идущей дорогой Р200 Судьи). При этом сейчас больший упор делается на продвижении по ширине фронта, чем вглубь, чтобы снизить риски фланговых ударов и удары по нашей логистике.

Понятно, что у Украины нет планов аннексировать территории в Курской или в других областях РФ. Президент Владимир Зеленский заявил, что целью нашей операции является, в частности, создание буферной зоны. Оттеснение оккупационных войск должно было бы уменьшить артиллерийские удары по пограничью, однако это, вероятнее всего, только одна и не самая главная из целей.

Военные цели

Первоочередной целью могла быть попытка оттянуть российские войска из других направлений. Часть российских провоенных блоггеров уже предположила, что наступление ВСУ на Курскую область – это отвлекающая операция перед следующей фазой – ударом на другом участке фронта, например, на Юге.

"Главная цель этой операции, с моей точки зрения, это создание угрозы для группировки войск противника "Север", которая атакует Волчанск, Липцы, Глубокое и пытается создавать нам проблемы в Харьковской области. Если военные цели операции преобладают политические, то в ближайший месяц я бы ожидал боевых действий против группировки противника "Север" в Белгородской области", – предположил эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк.

Он объяснил: развивая зону контроля в Курской области на восток – это способ при благоприятных условиях выйти в тыл российской группировке, которая из Белгородской области наступает на Харьковском направлении. Если, кроме того, ВСУ организует еще и удар от Харькова в направлении Белгорода – для противника может сложиться болезненная ситуация.

"Мы показали, что в России не существует безопасных границ. Мы показали, что можем проводить такие рейдовые действия и на других участках фронта. То есть мы можем ударить где-нибудь, заставляя тем самым врага больше внимания уделять и другим участкам и, соответственно, ограничивать его возможности для проведения быстроступательных действий на других направлениях", – говорит военный эксперт Сергей Грабский.

Он предположил, что целью курской операции может быть попытка "растягивания" фронта для противника. Таким образом, Москва будет вынуждена распределять свои ресурсы на большую площадь.

"Можем ли мы нанести удар, например, в Брянской или Белгородской области? Можем. Россияне об этом знают? Знают, но не знают, где именно. И чтобы не столкнуться с тем, что было в Курской области, они будут вынуждены распределять войска на большие участки фронта. Поэтому, в принципе, даже если завтра будет принято решение об отводе наших войск из Курской области, то ничего драматического в этом не будет", – говорит Грабский.

Территория, которую ВСУ контролирует в Курской области (карта: liveuamap)

В то же время собеседник РБК-Украина во власти говорит, что одна из основных целей, которые Украина ставила перед собой в этой операции – добиться, чтобы Москва перебросила на Курское направление войска из Донбасса. И тем самым снизить темпы наступления противника, в рамках которого он медленно, но все же продвигается вглубь украинской территории. При этом, как отмечает собеседник издания, пока добиться этой задачи не удалось.

Другой собеседник издания в военно-политическом руководстве отметил, что оккупационные войска получили от Путина указание освободить Курскую область до 1 октября. Однако их задача – сделать это во что бы то ни стало, не снимая силы с ключевых участков, где Россия ведет наступление на Донбассе. Речь идет прежде всего о Покровском и Торецком направлениях. Пока наступление оккупантов на этих направлениях не замедлилось – скорее, только усилилось.

"Сейчас враг выдергивает войска прямо из переднего края. В частности из Запорожской области забрали две бригады, из Херсонского направления забрали из резерва два десанто-штурмовых батальона. В Курской области оказалась 810-я бригада Черноморского флота, которая была на Херсонском направлении, 155-я бригада морской пехоты, которая воевала под Угледаром. Перебрасываются даже военнослужащие срочной службы, призванные весной 2024 года", – рассказал Кевлюк.

Фактически россияне сейчас пытаются направить в Курскую область "микс" подразделений со всех направлений передовой, кроме Покровского и Торецкого. Это, в свою очередь, свидетельствует о том, что у противник, во-первых, сейчас очень мало "свободных" сил и резервов. Во-вторых, ограниченные успехи под Покровском и Торецком на чаше весов Кремля стоят выше, чем возвращение контроля над Курской областью.

"Ментально наш противник – фетишист и фаталист. Им нужна победа любой ценой. Победу любой ценой они видят на Покровском направлении. И будут бросать в эту "топку" все имеющиеся ресурсы, чтобы потом для внутреннего потребления выдать информационный продукт, какие они сильные и мощные. Курск таких возможностей им не предоставляет. Там будут приниматься меры по стабилизации ситуации в режиме "контртеррористической операции", – добавил Кевлюк.

В конце концов, возможно, в этом и состоит цель украинского командования – давить в Курской области, пока россиянам не придется немного "проредить" свою группировку и на Донбассе.

Политические цели

Собеседник во власти говорит, что вторая задача этой операции – поднятие боевого духа украинцев – как военных, так и гражданских. Ведь, по сути, с 2022 года каких-то действительно больших побед у нашей армии "на земле" не было, тогда как курская операция воспринимается многими как большая победа. С этой задачей связана и другая цель, которую назвал источник – показать Западу, что Украина в противостоянии с Россией может не только сидеть в обороне, но и наносить ответные болезненные удары и даже частично перехватывать инициативу.

Действительно, в иностранных медиа, даже тех, которые вполне положительно к нам настроены, в последние несколько месяцев окреп такой нарратив: при нынешнем соотношении ресурсов и специфике боевых действий (отсутствие фактора внезапности за счет мощной технической разведки с обеих сторон) ВСУ не смогут нанести россиянам поражения на поле боя и вернуть свою территорию военным путем. Следовательно – сторонам обязательно придется договариваться.

Курская операция, напротив, показала, что эта война не является "прозрачным полем боя" и в ней все еще могут быть внезапности. Плюс, сам фактор того, что Украина наконец-то наступает, а россияне хаотично отходят, тоже положительно повлиял на настроение наших западных союзников, ведь им тоже, естественно, хочется быть "на стороне победителя".

Одна из целей Курской операции может состоять в том, чтобы оттянуть российские войска из других направлений фронта (фото: GettyImages)

Вместо этого дерзкий прорыв украинских войск на Курщине уже нанес заметный ущерб имиджу Путина, в частности, среди его союзников или нейтральных стран. Сам факт того, что в разгар третьего года полномасштабной войны его генералы вынуждены думать не о том, как "брать Киев", а как вытеснять украинцев с международно признанной территории РФ, уж весьма красноречив. Даже самые радикальные спикеры российского режима, которые по любому поводу любят угрожать ядерными ударами по Киеву, Берлину и Вашингтону, на этот раз совсем забыли о своей обычной риторике.

К такому повышению ставок Москва, очевидно, не готова. Как и, похоже, не готова к тому, чтобы идти на какие-то мирные переговоры в близкой перспективе – сейчас она находится в более слабом положении, чем еще три недели назад. Один из информированных источников считает, что до конца этого года мирные переговоры с Россией о завершении войны выглядят как очень маловероятные. Хотя он предположил, что представитель РФ может принять участие во втором Саммите мира, организованном Украиной.

Показательно и то, что сейчас перестали раздаваться привычные призывы со стороны партнеров к деэскалации ситуации. Хотя открытый заход украинской армии на территорию РФ с использованием иностранной техники – это априори значительно более высокий уровень "эскалации", чем был бы удар ракетой Storm Shadow или ATACMS вглубь российской территории, от чего так упорно предостерегали Киев. Впрочем, даже сейчас сняты еще не все ограничения на использование западного оружия. Собеседники РБК-Украина во власти связывают это с излишней инерционностью мышления в у наших союзников, просто не поспевающих за стремительным развитием событий.

Что касается возможности "размена" части Курщины на собственно украинскую территорию, оккупированную россиянами - несколько собеседников РБК-Украина в политических кругах считают этот сценарий вероятным. Но пока никто не может сказать, когда, как и на каких условиях это могло бы произойти.

"Курская область действительно может быть использована в качестве аргумента в переговорах. Это также должно продемонстрировать слабость путинского режима и несколько оттеснить российскую авиацию от украинского пограничья. Однако этим перечень целей не ограничивается. Наш заход в Курскую область – это элемент в более глобальном замысле. Думаю, до конца августа мы увидим его развитие", – рассказал еще один собеседник издания в политических кругах.

***

Украина пошла на высокие риски, бросив свои резервы именно на Курскую операцию, а не на любой другой участок фронта.

"Что является основным критерием эффективности действий наших войск? Это уничтожение боевого потенциала противника. Могли бы мы за столь короткий промежуток времени достичь таких эффективных ударов по противнику, находясь постоянно в обороне и отражая атаки? Отнюдь. Зато мы говорим о том, что только за первую неделю мы взяли пленными – это безвозвратные потери – около 2 тысяч личного состава врага. Это уже серьезное достижение, которое мы достигли относительно небольшим количеством сил и средств", – размышляет Грабский.

Прорыв на территорию России действительно укрепил и боевой дух украинцев. Но эмоциональный маятник, который сейчас залетел в абсолютный плюс, через некоторое время может качнуться в другую, отрицательную сторону, с такой же амплитудой. Особенно, если враг начнет выдавливать нас из-под Курска и одновременно будет продвигаться на других участках фронта.

"Если россияне нас выдавят с большими потерями, то такая смена настроения, скорее всего, и будет. Если же нас вытеснят оттуда без значительных потерь – то эта операция в целом зачтется Украине в плюс. То, что мы там были – это факт и этот факт уже не отменишь. Конечно, вся эта операция – очень рискованная вещь", – считает источник во власти. По его прогнозу, где-то за 2-3 недели линия боевого столкновения на территории России стабилизируется и обретет относительно устойчивого очертания. Он добавил, что у украинских военных не стоит задача любой ценой удерживать каждый захваченный метр курской земли.

Наступление в Курской области уже влияет на расклад сил. Но только полная картина замысла украинского командования и время позволит оценить, либо это рискованная операция с краткосрочным положительным эффектом, или же с результатом, который радикально изменит ход войны.