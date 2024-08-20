Золотовалютные резервы Украины: сколько их, на что тратятся и надолго ли их хватит

Из чего состоят резервы НБУ

По состоянию на 1 августа 2024 года международные резервы Национального банка Украины составляли 37,232 миллиарда долларов. С начала года резервы колеблются в диапазоне 37 – 43,8 млрд долларов. Самый низкий уровень запасов был в феврале – 37,06 млрд. Самого высокого уровня ЗВР достигли в марте – почти 43,8 млрд, после чего наблюдается тренд на снижение.

Основную часть резервов составляют ценные бумаги – на сумму 27,677 млрд долларов. Наличные деньги, средства на корреспондентских счетах и депозиты составляют 7,486 миллиарда долларов, а монетарное золото – 2,068 миллиарда.

Что касается валютной структуры резервов – наибольшая их часть хранится в долларах США – 33,483 миллиарда долларов. Другие валюты, такие как евро, фунты стерлингов, японская иена и китайский юань представлены значительно меньшими суммами.

Структура международных резервов в разрезе валют

Источник: НБУ

Портфель ценных бумаг, являющийся частью резервов, в основном состоит из активов с рейтингом AA, составляющих 24,456 миллиарда долларов. Меньшая часть бумаг имеет рейтинг AАА (3,152 миллиарда долларов), а самая маленькая часть представлена бумагами с рейтингом A, составляющими 0,07 миллиарда долларов. Это свидетельствует об осторожном подходе к управлению резервами, ориентированном на высококачественные и ликвидные активы, отмечают в НБУ.

Глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук отмечает, что большая часть международных резервов НБУ размещена в долговых ценных бумагах надежных суверенных эмитентов, таких как США, или хранятся на счетах в международных финансовых организациях и надежных банках. "По структуре резервов есть полная прозрачность - почти все они представлены высококачественными ликвидными активами, которые могут быть беспрепятственно и без промедления использованы для проведения интервенций", - объясняет Ваврищук.

На что идут резервы во время войны

Одной из основных задач НБУ во время войны является поддержание стабильности национальной валюты. Ваврищук подчеркивает, что резервы центробанка сейчас практически не используются для обслуживания долгов Украины, ведь большинство внешних долгов было реструктуризировано. Основным использованием резервов является проведение интервенций на межбанковском валютном рынке, что позволяет НБУ покрывать возникший после начала войны дефицит валюты.

Валютные интервенции НБУ

Источник: НБУ

Руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий утверждает, что нынешний уровень резервов достаточен для поддержания приемлемого баланса на валютном рынке. "Даже для жизни в военных условиях нам этих резервов хватает", – отмечает аналитик.

Оптимальные уровни резервов

Вопрос оптимального уровня резервов достаточно сложный и зависит от многих факторов, в частности от объемов экспорта и импорта, а также от макроэкономической ситуации в стране. По словам Александра Паращия, резервы Украины позволяют покрывать расходы на критический импорт в течение пяти месяцев в случае полного отсутствия экспорта, что является достаточно абстрактным показателем, но все же демонстрирует определенный уровень безопасности.

"Считается, что достаточным уровнем резервов является покрытие трех месяцев импорта, и в Украине этот показатель превышает указанный уровень", — констатирует собеседник РБК-Украина. Это свидетельствует о том, что у НБУ есть достаточный арсенал для реагирования на возможные экономические и валютные кризисы.

Вместе с тем ситуация остается уязвимой из-за продолжения войны и неопределенности на международных рынках.