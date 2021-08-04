"Золото", "срібло" і дві "бронзи": підсумки кращого для України дня на ОІ-2020 в Токіо

Перший гімн України в Токіо

Сьогодні шанс включити український гімн в Токіо був відразу у двох борців греко-римського стилю - Парвіз Насібов (до 67 кг) і Жан Беленюк (до 87 кг).

Першим на килим вийшов Насібов, якому протистояв Іранський борець Мохаммадреза Гераї. Перший бал заробив у сутичці іранець, але потім наставник Гераї програв челлендж і віддав бал Насібову. Але під кінець першого періоду іранцю вдалося взяти ще два бали. А на старті другої 3-хвилинки Насібов пропустив ще одну атаку, яка принесла Гераї ще 4 очки. Далі вже українська сторона програла челендж, віддавши очко суперникам. А на 5-й хвилині сутичку зупинили після чергових зароблених балів Гераї через технічну перевагу іранця - 1:9 поразка Насібова.

Після сутички українець був вкрай розчарований і особливо не радів "сріблу", хоча це стало найкращим результатом для представників України в цій ваговій категорії в історії.

"Звичайно, важко, тому що я хотів більшого. Те, що я вийшов у фінал, - радість. Але чемпіон один, призерів багато. Хотілося стати чемпіоном. Не вийшло. Підвів як себе, так і близьких. Вони вірили в мене", - зазначив Насібов.

Фото: Парвіз Насібов поступився у фіналі, але завоював" срібло " ОІ (noc-ukr.org)

Далі була черга Беленюка. І, хоч і з другої спроби, але Україна отримала довгоочікуване "золото". Українець відмінно тактично підійшов до сутички з угорцем Віктором Лоринцем, якому до цього жодного разу не поступався на змагання. Беленюк особливо не активував у першому періоді, віддавши бал угорцю, але в другому періоді включився на повну. Спершу він відіграв бал, а потім після можливості атакувати в партері здійснив два накати, заробивши ще 4 бали. У підсумку дуже впевнена перемога Беленюка 5: 1 і перше "золото" для нього в кар'єрі, а для України на цій Олімпіаді.

Після перемоги золотий медаліст Токіо з "жовто-синім" прапором на плечах станцював гопак.

Але навіть після перемоги, на тлі інших тріумфаторів, виглядав Беленюк вкрай спокійним, давши волю емоціям і пустивши сльозу лише після відходу з килима.

"Якщо чесно, я зараз, напевно, не розумію, що я зробив. Це був дійсно довгий і важкий шлях. Я почав займатися в дев'ять років. Зараз мені 30. І нарешті це сталося. Я хочу сказати спасибі всім українцям, спасибі всім, хто підтримував, хто вірив у мене. Було дійсно дуже складно часом. Перепрошую за сльози, але це дуже приємні відчуття", - сказав Беленюк.

Також він зізнався, що і зовсім міг не поїхати в Токіо через травму.

"Важко травмувався за три тижні до Олімпійських ігор і не знав чітко, чи буду я брати участь чи ні. І тільки віра мого тренера в мене дала мені можливість реалізувати свою мрію", - додав борець.

А от чи закінчуватиме кар'єру після досягнення головної мети - спортсмен не відповів.

"Я зараз на емоціях і не хочу робити гучних заяв. Мені треба все повністю зрозуміти. Зараз я вважаю, що мені треба відпочити і займатися своєю політичною діяльністю. Зараз я зможу цьому присвятити весь свій час", - заявив Беленюк.

Жіночий успіх

Додала позитивних емоцій українцям та підтримала партнерів-борців Ірина Коляденко (до 62 кг). У матчі за "бронзу" вона переборола Латишку Анастасію Григор'єву 3:1.

"Я вже з нею боролася на ліцензійному турнірі у фіналі. Я у неї виграла з відривом в десять балів. Але, звичайно, раз на раз не доводиться. Спортсменка досвідчена, але моя молодість дала бій досвіду", - зазначила після сутички Коляденко.

Фото: Ірина Коляденко завоювала "бронзу" Олімпіади (noc-ukr.org)

Але і на цьому не кінець успіхів українських спортсменів сьогодні в Токіо. Історичну першу медаль України в артистичному плаванні приніс дует Марти Федіної та Анастасії Савчук. Українки до фіналу йшли третіми і зберегли свої позиції, здобувши бронзові медалі ОІ-2020. Випередили наші синхроністки представниць Японії.

Після Українки відзначили, що ця медаль має відкрити "медальне вікно" і для збірної - у п'ятницю, 6 серпня, Україна стартує на командних змаганнях з артистичного плавання.

"Змагання ще не завершено. У нас є команда, яка також бореться. Сподіваємося, що ми групу зарядили на боротьбу", - сказала Савчук.

Фото: Марта Федіна та Анастасія Савчук на п'єдесталі (noc-ukr.org)

З рекордами, але за крок від медалі

Метальник молота Михайло Кохан зупинився за крок від п'єдесталу, посівши четверте місце. Причому після другої спроби українець йшов другим аж, метнувши на 80.39 метра. Але в п'ятій спробі його обійшли норвежець Ейвінд Хенріксен (81.58) і поляк Павел Файдек (81.53). "Золото" ж виграв ще один метальник молота з Польщі Войцех Новіцкі (82.52).

Але, попри це, виступи Кохан явно може занести в актив. Українець встановив відразу три Олімпійських рекорди, ставши наймолодшим фіналістом у цьому змаганні (йому тільки 20 років), наймолодшим спортсменом, що метнув молот за 80 метрів, а також наймолодшим метальником, який посів четверте місце.

Фото: Михайло Кохан (facebook.com olympicua)

Надії на медаль

Успішно кваліфікували до півфінальних запливів наші байдарочниці Людмила Лузан (каное, 200 м), Юлія Юрійчук та Марія Повх (обидві в каяках, 500 м). Крім цього в чвертьфінал шорт-треку в категорії кейрінг пройшла Олена Старікова.

Ложка дьогтю

Україну в марафонському запливі на 10 км представляла Христина Панчишко. Але показала вона лише 22 результат з 25 учасників, відставши від олімпійської чемпіонки бразилійки Анни Чуньї на більш ніж 8 хвилин.

Фінішували за межами п'єдесталу і Українки Анна Рижикова і Вікторія Ткачук в бігу на 400 метрів з бар'єрами. Вони зайняли 5 і 6 місця з результатами 53.48 і 53.79 секунд.

Не змогла зачепитися за вихід в медальні сутички в боротьбі Тетяна Кот (до 57 кг). Українка поступилася у чвертьфіналі американці Хелен Маруліс і могла розраховувати на участь у втішному турнірі, але її кривдниця не пробилася у фінал.

У стрибках з вишки (10 метрів) Софія Лискун завалила другу і третю спроби і фінішувала лише 28 з 29 учасниць.

Ще одна представниця України в шорт-треку в категорії кейрін Любов Басова не змогла повторити успіх Старікової і вибула зі змагань після першого ж заїзду, зайнявши останнє місце у своєму старті.

Також не пробилася в півфінал запливу на каное-одиночці (200 метрів) Анастасія Четверикова. Вона пройшла вийшла в другий етап кваліфікації, але звідти завоювати путівку в півфінал не змогла.

Крім цього сьогодні стало відомо про дискваліфікацію українського легкоатлета (спортивна ходьба) Назара Коваленка. І все це за день до старту змагань. Причина - атлет здав недостатня кількість допінг-проб.

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Після сьогоднішнього дня Україна займає 37 місце в медальному заліку і 18 За загальною кількістю медалей. У нас їх тепер 11-1 "золото", 2 "срібла"і 8 "бронз".

Лідирують в медальному заліку як і раніше спортсмени з Китаю-32" золота", 22" срібла "і 16"бронз".