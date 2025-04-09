Золотой запас России резко растет: почему Путину стоит "благодарить" Трампа

Из-за подорожания золота на фоне торговой политики президента США Дональда Трампа стоимость российского золотого резерва начала резко расти. И вскоре размер резервов может достичь 260 млрд долларов, что облегчит РФ борьбу с кризисными ситуациями в экономике.

Подробнее о том, как это произошло и почему российский золотой резерв продолжает расти в цене - в материале РБК-Украина ниже.

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Россия за три года войны в Украине фактически покрыла почти треть своих замороженных активов в "недружественных странах" за счет золотого запаса. В 2021 году доля золота в международных резервах РФ составляла около 21% или 2 295 тонн. Этот объем золота на тот период стоил 132,84 млрд долларов.

К 2025 году доля золота в резервах России, по данным Центробанка РФ, увеличилась до 35,4% - это максимальный показатель за последние 25 лет. По состоянию на март золотого резерва в РФ было почти 2 336 тонны и стоимость его выросла на 72% или на 96 млрд долларов. По данным ЦБ, монетарного золота в резервах на 1 апреля было на 228,95 млрд долларов. Месяц назад сумма составляла 217,38 млрд долларов.

Почему резервы увеличились

Увеличение резервов России в золоте произошло не столько из-за роста объемов этого металла, сколько в результате повышения его цены. С 2022 года цена на золото значительно выросла, достигнув рекордных уровней. В середине марта 2025 года стоимость золота превысила 3 тысячи долларов за унцию (1 унция - 31 грамм), тогда как в начале 2022 года была на уровне 1,8 тысячи долларов.

В условиях инфляционных рисков привлекательность золота как средства защиты капитала увеличивается. Из-за обострений международных конфликтов инвесторы рассматривают золото как наиболее надежный актив. Центробанки увеличивают объемы закупок золота для диверсификации резервов и снижения зависимость от доллара США.

Почему резервы России в золоте не заморожены

В 2022 году были заморожены российские резервы в валюте, которые находились на счетах в зарубежных банках. При этом резервы в золоте не были заморожены прежде всего из-за того, что их запасы физически были на территории РФ в хранилищах Центрального банка и физически были недоступны для применения санкций. Ограничения на использования российского золота можно было вводить лишь в случае его физического хранения за рубежом.

К тому же РФ еще до 2022 года пыталась снизить долларизацию экономики - снижала долю американских облигаций, переходя на китайский юань и диверсифицировала резервы, переводя их в золото. Центральный банк начал увеличивать золотой запас с 2014 года, вероятно опасаясь санкций из-за аннексии Крыма. В период с 2014 по 2020 год, сообщает Bloomberg, когда цена на золото колебалась от 1100 до 1500 долларов за унцию, РФ увеличила запасы драгоценного металла на 40 миллионов унций.

Использование золота в качестве платежного инструмента значительно удобнее в условиях действия санкций. Валютные транзакции контролируется через международные системы, такие как SWIFT и другие - золото под такой контроль не попадает. Золото страны не может быть заморожено решением других стран. Кроме того, из-за слабого контроля есть возможность продавать золото третьим странам через анонимные каналы и биржи.

Россия, как и СССР, традиционно накапливала золото в качестве резервов, имея огромное число месторождений. Добыча золота в РФ в 2023 году составила 321,8 тонны, больше лишь в Китае - 378,2 тонны.

Добытое золото в первую очередь продается государству, а уже потом идет на другие цели, отметил в комментарии РБК-Украина доктор экономических наук Алексей Плотников.

"Даже учитывая, что золото не основной ликвидный резерв и его невозможно мгновенно продать, в отличие от валюты, наличие резервов в золоте идет в плюс стране. Когда заморожены активы в валюте, золото поддерживает стабильность внутри страны. Наличие золотого запаса помогает справляться и с последствиями финансовых санкций", - объяснил Плотников.

Золотой резерв РФ продолжает расти в цене

Золотой запас поможет России справляться с кризисными ситуациями в платежном балансе. Это будет особенно актуально в период усиленного спроса на золото, который наблюдается сейчас после начала США глобальной торговой войны.



Рост спроса на золото идет с начала года на фоне обещаний Дональда Трампа вести протекционистскую торговую политику. Аналитики объясняют это нестабильностью, которую администрация США создает в мировой политике и экономике, из-за чего инвесторы уходят в консервативные активы, пишет DW.

Если в январе унция золота стоила около 2,7 тысячи долларов, то к концу марта - более 3 тысяч долларов, что стало историческим максимумом. На фоне выступления Трампа 2 апреля золото подорожало на 1% до 3146 долларов за унцию, затем цена стабилизировалась на отметке 3142 доллара.

Институциональные инвесторы (инвестиционные банки, страховые компании и паевые инвестфонды - ред.) в условиях неопределенности с дальнейшими действиями США будут продолжать рассматривать золото как защитный актив в период рыночной нестабильности. Таким образом, рост цен на золото продолжится.

По прогнозу ForexClub, рост цены золота в 2025 году может достичь 3,6 тысячи долларов за унцию. При грубом подсчете, это увеличит стоимость уже имеющихся золотых резервов России на 16% - до 260 млрд долларов.