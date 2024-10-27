Золотой матч, шапка Луческу и куча драк: топ событий Классического "Динамо" и "Шахтера"

"Горняки" бросили вызов безусловному флагману отечественного футбола 90-х в начале века. В сезоне 2000/01 "бело-синие" стали чемпионом под руководством Валерия Лобановского, опередив "Шахтер" всего на 1 очко. Президент "Шахтера" Ринат Ахметов отреагировал радикально – к новой кампании сменил Виктора Прокопенко на итальянца Невио Скалу. И тот с первой попытки завоевал "золото".

С тех пор футбольное противостояние Киева и Донецка приобрело статус главного, а впоследствии и Классического. За два десятилетия украинские гранды провели десятки матчей, завоевали титулы в очных противостояниях, а еще сгенерировали с добрую сотню мемов и скандалов разного уровня. В частности, футболисты обеих команд не сторонились бить друг друга в дерби.

Специально под Классическое создали и Суперкубок Украины. Первый же розыгрыш в 2004 году превратился в настоящий триллер. "Динамо" и "Шахтер" обменялись голами в основное время (Гусев и Левандовски) и перешли к серии пенальти. С одиннадцатиметровыми команды затянули – развязка наступила на десятых ударах. Нынешний наставник "бело-синих" Шовковский сначала парировал удар Бэркэуана, а затем сам элегантно переиграл Лаштувку.

На финише сезона 2005/06 вообще сложилась уникальная ситуация. "Шахтер" и "Динамо" набрали по 75 очков, поэтому чемпиона выяснили в отдельном, "золотом" поединке. Его решили провести в Кривом Роге. Но и здесь соперники оказались равными – нападающий "горняков" Марика открыл счет на 60-й минуте, но на 80-й центрбек киевлян Родольфо подключился к атаке и сравнял счет. В овертайме титул "Шахтеру" принес Агахова.

Осенью того же года произошел едва ли не первый из целой вереницы скандальных эпизодов. Команда Мирчи Луческу гостила в Киеве в 13-м туре чемпионата Украины. В середине первого тайма "горняков" подвел Чигринский, ногой оттолкнувший Клебера и получивший прямую красную. Румынский тренер "Шахтера" разошелся не на шутку. Что-то долго доказывал арбитру, бросил в сердцах шапку, получил удаление и выдал фразу на века – "Браво, федерация!".

Еще одна интересная история состоялась в сезоне 2011/12. На "Донбасс Арене" под занавес первого тайма решил схитрить Гармаш, которому была оказана медицинская помощь. Он решил сократить путь к возвращению на поле, но получил второй "горчичник" от арбитра Вакса за выход на газон без разрешения. Поднялась толкотня, в том числе между двумя скамейками запасных. Алиев взял за грудки помощника Луческу Александру Спиридона, наставник "Динамо" Юрий Семин копнул подальше бутылку с водой, а угомонились страсти лишь спустя несколько минут.

Едва ли не самая жестокая драка между командами произошла в кампании 2015/16. "Шахтер" доминировал, но простой победы "горнякам" было мало. Когда дончане забили в третий раз, попровоцировать болельщиков "Динамо" решил Степаненко. Пока одноклубники праздновали взятие ворот, он побежал в направлении трибун "бело-синих" и стал показывать на герб "Шахтера". Как следствие, на обратном пути получил толчок Виды, а затем и настоящий копняк от Ярмоленко.

Завязалась реальная потасовка "стенка на стенку" с участием запасных обеих команд. На Ярмоленко налетели Кучер с Ракицким, поквитаться со Степаненко стремились едва ли не все "динамовцы". Судейская бригада отреагировала сдержанно – дождалась спада страстей, а затем выписала удаления главным действующим лицам (Степаненко, Ярмоленко) и Кучеру и отправила просматривать матч на общих местах Луческу.

Однако после вторжения РФ в Крым и на Донбасс градус футбольных противостояний заметно снизился. Вновь подогрели интерес к Классическому два события. Сенсационный переход форварда Мораеса из "Динамо" в "Шахтер" в 2018 году и назначения Луческу наставником "бело-синих" в 2020-м. Лично трансфер по маршруту Киев – Донецк воспринял защитник столичного гранда Попов. В кубковом противостоянии в сезоне 2019/20 он несколько раз жестко встретил бразильского украинца и вдохновил сетевые мемы в стиле fatality, где Мораес "отлетает" от центрбека "Динамо".

Новых колкостей долго ждать не пришлось. "Бело-синие" под руководством румынского специалиста начали с завоеванного в противостоянии с "Шахтером" Суперкубка Украины-2020. "Динамо" наказало "горняков" тремя мячами против одного, а под занавес поединка Луческу мемно укрылся от дождя под огромным полотенцем. Киевляне еще и чемпионом в том сезоне с легкостью стали, обменявшись с дончанами выездными победами...

К этому моменту команды 72 раза встретились в чемпионате Украины. "Динамо" одержало 25 побед, а "Шахтер" – 28 побед. Разница забитых и пропушенных мячей пока в пользу "горняков" – 88:84. В то же время на поле "бело-синих" киевляне ведут (16 побед против 11, голы – 49:39). Улучшить статистику обе команды постараются 27 октября в 11-м туре УПЛ 2024/25.