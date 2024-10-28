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"Золотой мяч": Довбик узнал финальное место в голосовании

Фото: Артем Довбик в составе "волков" (facebook.com/officialasroma)
Автор: Андрей Костенко

Форвард итальянской "Ромы" и сборной Украины Артем Довбик вошел в топ-30 футболистов Европы 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Х награды.

27-летний нападающий по итогам голосования занял 29-е место. Он разделил его со своим партнером в римском клубе – защитником сборной Германии Матсом Хуммельсом.

Прошлый сезон Довбик провел в испанской "Жироне", в составе которой стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании. Он забил 24 гола, к которым добавил 10 передач. Команда сенсационно финишировала в топ-3 Ла Лиги и впервые в истории квалифицировалась в Лигу чемпионов, а форвард был признан лучшим игроком каталонцев в сезоне.

Летом Довбик перешел в "Рому", став первым украинцем в истории "волков". Трансфер обошелся римлянам в 32-33 млн евро плюс еще 5-6 млн в качестве бонусов. Также "Жирона" будет иметь процент от последующей продажи нападающего.

В текущем сезоне в активе Довбика 5 голов и одна передача в 12-ти матчах. В то же время "Рома" на старте сезона демонстрирует посредственные результаты – 11-е место в Серии А и лишь одна победа в Лиге Европы.

 

К слову, ранее собрали главное вокруг "Золотого мяча-2024" в день церемонии.

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РомаЛига ЕвропыЧемпионат ИспанииЗолотой мячАртем ДовбикЧемпионат Италии