"Золотой мяч": Довбик узнал финальное место в голосовании

27-летний нападающий по итогам голосования занял 29-е место. Он разделил его со своим партнером в римском клубе – защитником сборной Германии Матсом Хуммельсом.

Прошлый сезон Довбик провел в испанской "Жироне", в составе которой стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании. Он забил 24 гола, к которым добавил 10 передач. Команда сенсационно финишировала в топ-3 Ла Лиги и впервые в истории квалифицировалась в Лигу чемпионов, а форвард был признан лучшим игроком каталонцев в сезоне.

Летом Довбик перешел в "Рому", став первым украинцем в истории "волков". Трансфер обошелся римлянам в 32-33 млн евро плюс еще 5-6 млн в качестве бонусов. Также "Жирона" будет иметь процент от последующей продажи нападающего.

В текущем сезоне в активе Довбика 5 голов и одна передача в 12-ти матчах. В то же время "Рома" на старте сезона демонстрирует посредственные результаты – 11-е место в Серии А и лишь одна победа в Лиге Европы.