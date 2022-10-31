Опять за старое. Россия открыла "зерновой фронт" и угрожает экспорту из Украины

Россия в конце прошлой недели заявила, что приостанавливает свое участие в соглашении по экспорту украинского зерна морским путем. Фактически это означает, что Москва отказывается от обязательств по безопасности судов, перевозящих продовольствие и при любом надуманной причине может применить в отношении них силу.

Поводом якобы стали "атаки Украины на корабли Черноморского флота при помощи БПЛА". Оккупанты заявили о повреждении морского тральщика "Иван Голубец", а также заграждения в бухте Южная. Тогда как по информации западных расследователей, было попадания по трем кораблями, среди которых и флагман "Адмирал Макаров". Украинская сторона официально не комментировала возможное отношение к этим "атакам".

Тем не менее, россияне обвинили в произошедшем Украину и решили выйти из "зерновой сделки" на неопределенный срок. По одной из версий, озвученной в РФ, беспилотники могли запустить с одного из корабля, перевозившего зерно.

В МИД Украины назвали такой шаг страны-агрессора вполне ожидаемым. "Мы предупреждали о планах России разрушить Черноморскую зерновую инициативу. Теперь Москва под фальшивым предлогом блокирует зерновой коридор, обеспечивающий продовольственную безопасность миллионов людей", - заявил глааа Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, и призвал все государства потребовать от России прекратить "свои голодные игры".

В Организации объединенных наций потребовали от России воздержаться от действий, которые ставят под угрозу экспорт сельхозпродукции из Украины.

В ЕС заявили, что решение РФ приостановить участие в Черноморском соглашении ставит под угрозу основной путь экспорта крайне необходимого зерна и удобрений для разрешения глобального продовольственного кризиса, вызванного войной РФ против Украины. Cрочно возобновить участие РФ в "зерновой сделке" призвало НАТО.

"Президент Путин должен прекратить превращать продовольствие в оружие и прекратить свою незаконную войну против Украины", - заявили в Альянсе.

Переговоры Анкары с Москвой начались и вселяют надежду

В субботу реакции Анкары не было – в этот день в Турции отмечали День Республики. Но уже к вечеру воскресенья появилось сообщение от Минобороны Турции о том, что переговоры о продолжении поставок зерна возобновлены и, по неофициальным оценкам, вселяют надежду.

"В этих переговорах сторонам напоминают о важности недопущения разного рода провокаций, которые негативно повлияют на продолжение этой инициативы, оказывающей положительное влияние на человечество во всем мире и доказывающей, что все кризисы можно разрешить при наличии доброй воли и диалога", - заявили в турецком ведомстве.

В сообщении было отмечено, что российские военные продолжают дежурить в координационном центре в Стамбуле. Отбывающие суда из порта 30 и 31 октября будут проходить проверку, но выходов новых судов из Украины не будет, сообщала изначально турецкая сторона.

Президент Турции Реджеп Эрдоган 31 октября заявил, что Анкара продолжит прилагать усилия для возобновления "зернового соглашения".

"Хотя Россия колеблется в этом вопросе... мы будем решительно продолжать наши усилия служить человечеству", - сказал он.

Соглашение, разрешающее отгрузку украинского зерна из портов, было подписано Турцией, Россией и Украиной 23 июля в Стамбуле до 19 ноября.

Зерновое соглашение было разработано в конце июля для разблокировки экспорта зерна из Украины морским путем. На тот период из Украины было невозможно вывезти более 20 млн тонн зерновых и бедным странам Азии и Африки угрожал голод. Для разрешения проблем Киев и Москва не подписывали общих документов - Украина и Россия подписали с Турцией и ООН отдельные пакеты практически зеркальных соглашений, определяющих правила поставок зерновых морем.

В рамках такой "зерновой сделки", которая стартовала 1 августа, Украина экспортировала по последним данным 9,5 млн тонн продовольствия в страны Африки, Азии и ЕС.

Однако Россия не раз заявляла, что зерно из Украины идет не бедным странам, а в Европу, намекая, что изначальные цели сделки не соответствуют результату. В Украине же предупреждали об угрозе срыва договоренностей, учитывая такую риторику Москвы.

По информации МИД Украины, за период действия соглашения, в украинские порты зашли 386 судов и с грузом были отправлены 379 (по ситуации на 23 октября – ред.). Две трети зерна было направлено на африканские и азиатские рынки.

"Россия врет, заявляя, что большинство украинского экспорта зерна попадает в Европу. Мы предупреждали, что, делая такие ложные заявления, Россия пытается сорвать зерновую инициативу", - заявил Кулеба.

Альтернативные маршруты поставок продовольствия продолжают действовать

Пока порты были заблокированы на вывоз зерна Украине удалось наладить альтернативные маршруты через страны Европы по так называемым "линиям солидарности". И сейчас ЕС делает акцент на поставках продукции именно такими маршрутами – по железной дороге и речным путем.

Фактически они используются сейчас с максимальной возможностью. По данным Минэкономики, даже в условиях когда порты были заблокированы, Украина могла экспортировать по реке и ж/д до 3 млн тонн зерновых. А автотранспорт заменил морской для поставок рапса в страны ЕС.

"Поэтому тут мы видим, что с открытыми или закрытыми портами линии солидарности перерастают из чрезвычайного проекта в долгосрочный проект по развитию инфраструктуры", - считает торговый представитель Украины Тарас Качка. И при любых условиях, по его мнению, альтернативные пути поставок товаров будут востребованы при торговле со странами ЕС.

Но практически все участники, отметил торгпред Украины, заинтересованы и в продолжении "зерновой сделки". Именно поэтому, считает он, есть надежда на успешное завершение переговоров. "В частной плоскости все: производители, судовладельцы, страховики, покупатели - все заинтересованы в этой инициативе. Но мы видим заявления РФ и я думаю, что это такая игра на публику на уровне дипломатических и медийных заявлений. Поэтому будем надеяться, что вскоре будет объявлено о продолжении этой инициативы", - отметил Качка.

Сейчас, по его мнению, основной вопрос даже не столько в безопасности поставок, сколько в стоимости страховки и самой логистики. "Если мы сможем успокоить стоимость логистики, то наши фермеры получат нормальную цену и смогут зарабатывать, чтобы продолжать деятельность. Потребители во всем миру - и особенно важно - в Африке и Азии - получат меньшую цену и будут иметь доступ, как к украинской, так и к продукции других производителей", - считает Качка.

По его словам, разница стоимости зерна, к примеру, в порту Измаила и Констанце (Румыния) составляла раньше из-за логистики до 250 долларов – 95 и 350 соответственно.

"Сейчс мы видим, что цена на внутреннем рынке Украины поднялась до 180 долларов за тонну - то есть наши производители имеют достаточную цену, чтобы было экономически выгодно выращивать пшеницу", - отметил торгпред.

В ООН заключенную летом сделку назвали успешной. По данным организации, цены на продовольствие снижались пять месяцев подряд и в общей сложности стали на 14% меньше, чем на пике в марте. Но сейчас угроза возврата роста цен возросла. Фьючерсы на пшеницу в Чикаго в понедельник подскочили более чем на 5%, а на кукурузу - более чем на 2% из-за опасений по поводу проблем с поставками зерна из Украины на мировой рынок.

Пока согласовано движение судов лишь до 1 ноября

Вчера, 30 октября, движения судов в гуманитарном коридоре не было. По итогам воскресных переговоров стало известно, что уже в понедельник для продолжения реализации Инициативы Турция и ООН предоставит 10 инспекционных групп для проверки 40 убывающих судов. Этот план инспекции был принят и делегацией Украины, о нем была проинформирована и РФ, сообщил Совместный координационный центр зерновой инициативы.

По последней информации, зарегистрированы для инспекции JCC вокруг Стамбула 97 загруженных судов и ожидается еще 15.

Украина, Турция и ООН также согласовали план движения 16 судов по гуманитарному коридору на 31 октября (12 исходящих и 4 прибывающих) при координации всеми сторонами всех действий для обеспечения безопасного прохода коммерческих судов. В Министерстве инфраструктуры утром в понедельник подтвердили, что 12 судов вышли из украинских портов.

По данным Корцентра, в настоящее время в Инициативе участвует 21 судно, которые находится в трех украинских портах или рядом с ними вместимостью более 700 тыс тонн, включая IKARIA ANGEL, судно, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой, с 30 тонн пшеницы для экстренной поставки в страны Африканского Рога (Сомали, Джибути, Эфиопия и Эритрея).

30 октября были проведены совместные инспекции 11 судов, 6 судов с пшеницей кукурузой и бобовыми начали выход из украинских портов Одесса, Южный и Черноморск для поставок в Ливерпуль, Роттердам, Алжир, Джибути, Египет и в Турцию.

Что может стать условием для не только разблокировки, но и продления зерновой инициативы, участники переговоров пока не говорят. Конечно, во многом это политический вопрос, зависящий о планов и настроений в Кремле. Но в сентябре Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш намекал на экспорт российского аммиака, как одного из условий для продления зерновой сделки.

"Сейчас мы обсуждаем возможности экспорта российского аммиака теми же путями (через украинские порты), по трубопроводу, который пересекает Украину", - сказал он в интервью турецким СМИ в середине сентября. Тогда же он подтвердил, что ООН принимает участие в переговорах по этому вопросу и отметил, что это создаст условия для продления зерновой инициативы.