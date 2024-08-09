Снова сел аккумулятор в автомобиле: в чем может быть проблема

До того, как будет заведен двигатель, аккумулятор питает весь автомобиль – контрольные приборы, освещение и стоп-сигналы, стеклоочистители и главное – стартер, который и запускает двигатель. Поэтому можно понять досаду водителя, когда после стоянки машины он в очередной раз обнаруживает посаженную АКБ. Эта проблема имеет простой рецепт решения, но он доступен не каждому, и подходит не всегда.

Винная батарея

Аккумулятор имеет свой срок службы, причем иногда речь идет не о службе, а о возрасте. Способность рядовой стартерной батареи накапливать энергию начинает снижаться за три-четыре-пять лет эксплуатации. Причем, этот срок не обязательно зависит от того, больше машина ездит или стоит. Даже так: на больше отдыхающей машине АКБ выходит из строя раньше.

Усложняет ситуацию сугубо городской режим эксплуатации, когда из-за коротких поездок с низкими оборотами двигателя аккумулятор не успевает заряжаться от генератора и все время находится в полуразряженном состоянии. Помимо большей вероятности утренней забастовки это убивает пластины батареи.

Чтобы аккумулятор лучше заряжался во время непродолжительных поездок, нужно соблюдать определенный стиль управления машиной или время от времени подзаряжать его от гаражного устройства.

Виноват водитель

Постоянно недозаряженный аккумулятор из-за одновременно включенных мощных потребителей и низких оборотов двигателя – не единственная вина водителя. Бывает, что владелец устанавливает (сам или на СТО) определенное дополнительное оборудование – сигнализацию, видеорегистратор, мультимедийную систему – и оно оказывается неправильно подключенным к бортовой сети. Скажем, магнитола может потреблять ток, даже если автомобиль не используется. Соответственно, такая "музыка" может за несколько дней стоянки посадить АКБ, что называется "в ноль". Так же водитель может надолго забыть включенным какие-то прибор – дополнительный, подключенный к розетке, штатный, типа "габаритов" или плафона в салоне.

Виноват автомобиль

Зачастую причиной хронической разрядки аккумулятора оказывается сам автомобиль. Во-первых, может подвести какой-либо выключатель, активирующий освещение бардачка, багажника или другого сокровенного угла, в котором лампочка может незамеченной гореть несколько суток или недель до полной посадки АКБ. Кроме того, даже когда ничего не сломалось, некоторые системы при стоянке могут потреблять ток от аккумулятора. Охранная система, блок управления двигателя, отпугиватель грызунов, климат контроль, фары, самодиагностика, память настроек сидений – все это может за две-три недели простоя высосать всю энергию из батареи.

Кратко

Если машина исправна, а цена аккумулятора для вас не имеет большого значения, при том, что принципиальное значение имеет гарантированный старт двигателя, через определенный срок можно заменить аккумулятор превентивно. Вернее, после трех-четырех лет эксплуатации ей следует провести глубокую профессиональную диагностику. И если она покажет, что батарея потеряла часть емкости и даже после зарядки имеет на клеммах пониженное напряжение (ЭДС), будет смысл сразу заменить ее новой. Скорее всего, таким образом АКБ не дослужит владельцу порядка полгода-года, но машина получит гарантированно надежный источник тока, состояние которого не придется постоянно отслеживать в опасении, что в одно несчастное утро машина не оживет.