Снова по графикам. Как долго будут отключения света в Украине и чего ждать зимой

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Почему вернулись графики отключения света

В ночь на 17 ноября российские оккупанты нанесли комбинированный удар. В общей сложности было выпущено свыше 200 различных ракет и беспилотников, взрывы гремели в Киеве, Одессе, Кривом Роге, Николаеве, Ровно и в других городах и регионах. А украинская ПВО сбила почти 150 воздушных целей.

Как заявил министр энергетики Герман Галущенко, противник атаковал объекты генерации и передачи электрической энергии по всей стране. Утром срочно вводили режим экстренных отключений, который отменили ближе к обеду.

В некоторых областях также были перебои с подачей воды. Известно о серьезном повреждении тепловых электростанций компании ДТЭК. Под удары попали критические объекты в Ивано-Франковской, Ровенской, Запорожской, Львовской областях и в Кривом Роге, энергетическая инфраструктура Одесской области.

Из-за вражеской атаки на энергосистему с 18 ноября действуют ограничительные меры для промышленных и бытовых потребителей. С 06:00 до 22:00 применяются две очереди отключений одновременно.

Директор энергетической компании Yasno (обслуживает бытовых абонентов в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях) Сергей Коваленко уточнил, что действуют графики фактических отключений. В них отмечены только те промежутки, в которых света не будет в конкретной группе или конкретному адресу.

По некоторым прогнозам, восстановление энергосистемы после вчерашнего обстрела может занять три-четыре дня. Директор специальных проектов в НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев осторожен в оценках.

"Чтобы вернуться в баланс, достаточно периода, необходимого для ремонта поврежденного оборудования. Но оценить объемы повреждений и сроки пока сложно", - рассказал он РБК-Украина.

Где не действуют графики и где самая сложная ситуация

В результате атаки утром 17 ноября были обесточены 300 тысяч потребителей в Ровенской области. К середине дня свет вернули половине, в частности в северных районах и частично в областном центре. Чуть позже на 80% восстановили водоснабжение.

Самая сложная ситуация была в Ровенском районе, в Дубенском еще вечером применяли экстренные отключения. Из-за низкого напряжения возникли проблемы с отоплением в Ровно, а уже ближе к 21:00 свет вернули во все территориальные общины региона.

Пострадала энергетическая инфраструктура в Волынской области. Сообщалось о развертывании дополнительных "пунктов несокрушимости". Из-за прилета в Ковеле были перебои со светом и водой. Известно, что по объекту ударила кассетная ракета, которая также повредила линии электропередач. В общей сложности были обесточены около 100 тысяч потребителей, но уже во второй половине дня они снова были с электроэнергией.

В целом ситуация в западных регионах позволила отменить запланированные на сегодня графики почасовых отключений. Графики не применяются в Ивано-Франковской, Львовской, Закарпатской, Ровенской и Тернопольской областях.

Несмотря на то, что в Украине объединенная энергосистема, состоит она из отдельных подсистем, объясняет Рябцев.

"У нас региональное деление. Вышло так, что сейчас можно запитать всех потребителей западного региона. Во-первых, там потребление меньше, чем где-либо. А во-вторых, они ближе к импорту, за счет которого можно компенсировать недостаток. Поэтому те области работают без ограничений. Думаю, постепенно к нормальным условиям будут возвращаться все регионы", - отметил эксперт.

Самая сложная ситуация в Одесской области, где продолжаются аварийные работы. Энергетики постепенно запитывают абонентов, но меры по ограничению, которые действуют в остальных регионах Украины, там не применяются.

По состоянию на утро 18 ноября из семи районов частично без света Одесский и Подольский районы. В Одессе вместо трамваев и троллейбусов на маршруты вышли автобусы, а из-за перебоев с отоплением объявили два выходных дня в школах.

Подробнее читайте в публикации "Бесплатные автобусы и машины с водой. Как выживает Одесса без света и тепла после атаки РФ".

По словам Рябцева, вчерашний удар во многом был сконцентрирован как раз на Одессе, поэтому там самые большие повреждения.

"Думаю, там нельзя гарантировать возвращение нормальной подачи электроэнергии еще в течение недели. Дальше посмотрим, удастся ли что-то сделать энергетикам. Сейчас не могу оценить масштаб повреждений, но из того, что знаю, работы там по меньшей мере на неделю", - добавил собеседник.

Как рассказал начальник областной военной администрации Олег Кипер, вчера россияне выпустили более 50 воздушных средств поражения. "У нас очень много повреждено критической инфраструктуры, подстанций. Вчера утром почти вся область была обесточена", - сообщил он на телемарафоне.

Он также отметил, что энергетики пытаются подать электричество на важные узловые станции, чтобы обеспечить город водой и теплом. Сейчас запущены все котельные и, скорее всего, до вечера все одесситы будут с отоплением. Такие же сроки касаются и прогнозов по электроснабжению.

"К вечеру мы уже более или менее определимся относительно света. Дадим четкие графики, где, когда свет будет отключаться, чтобы люди могли планировать свое время", - подчеркнул Кипер.

Отметим, сегодня россияне снова атаковали Одессу. В результате ракетного удара повреждена жилая застройка, погибли восемь человек и еще 39 пострадали. О прилетах по объектам энергетики не сообщалось.

Как долго продлятся графики отключения света и чего ждать зимой

По данным "Укрэнерго", сегодня утром уровень потребления был на 7% ниже по сравнению с предыдущим рабочим днем 15 ноября. Это объясняется обесточиванием в Одесской области и повышением температуры воздуха.

В компании отмечают, что на объектах ведутся аварийные и плановые ремонты, в энергосистеме сохраняется значительный дефицит мощности, поэтому украинцев просят не включать несколько мощных электроприборов одновременно с 06:00 до 22:00. Информация о том, будут ли графики завтра, 19 ноября, ориентировочно появится около 18:00.

Что касается почасовых отключений, то, скорее всего, их отменят до конца недели.

"Я думаю, что в большинстве регионов Украины графики будут отменены где-то через два-три дня", - прогнозирует Геннадий Рябцев.

Когда они вернутся снова, зависит от ряда факторов. В частности, от температуры воздуха, поскольку при -5 и ниже вероятность задействования графиков быстро возрастает. Кроме того, чем ниже температура, тем выше вероятность выхода оборудования из строя. Также на применение отключений, прежде всего аварийных, могут повлиять метели или обледенение.

Но главным фактором остаются российские удары.

"Такие масштабные, как вчерашний. И речь идет не о каких-то дроновых атаках, а о массированных ударах с использованием 50+ ракет именно по энергетической инфраструктуре", - объясняет эксперт.

С учетом отсутствия признаков того, что россияне могут воздержаться от дальнейших атак, следует готовиться к графикам почасовых отключений света как минимум в течение всей зимы и до завершения отопительного сезона.

По мнению руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, Россия способна наносить подобные удары до Нового года или до начала января. По его оценкам, накопленных ракет противнику хватит на пять массированных атак с периодичностью раз в неделю или раз в две недели. И враг в следующие полтора месяца будет пытаться "создать картинку" для будущей администрации США до инаугурации Дональда Трампа, рассказал он РБК-Украина.

Геннадий Рябцев, предупреждает, что с графиками придется жить плюс-минус до окончания войны и, возможно, некоторое время после.

"К сожалению, это реальность, с которой нужно считаться. Потому что у нас достаточно много проблем с генерацией. И эти объемы генерации не могут быть быстро восстановлены или построены. Нужно учитывать, что проблемы в нашей энергетике не завершатся после отопительного сезона. Их предстоит решать еще в течение двух-трех лет после войны", - подытожил эксперт.

При подготовке текста использовались: данные "Укрэнерго", Воздушных сил Украины, официальные Telegram-каналы областных военных администраций, Facebook министра энергетики Германа Галущенко, комментарий директора специальных проектов в НТЦ "Психея" Геннадия Рябцева.