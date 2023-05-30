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Снижает способность РФ сдержать контрнаступление ВСУ. В ISW проанализировали атаки на Киев

Новина українською →
Вторник 30 мая 2023 04:48
Снижает способность РФ сдержать контрнаступление ВСУ. В ISW проанализировали атаки на Киев Фото: ракета "Калибр" (5.ua)
Автор: Владимир Костырин

Участившиеся ракетные и дроновые атаки РФ по Киеву снизили для страны-агрессора своей новой воздушной кампанией сдержать ожидаемое контрнаступление Сил обороны Украины.

К таким выводам пришли эксперты Института изучения войны, передает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Массированные воздушные атаки

РФ нанесла очередную серию ударов по Украине крылатыми ракетами и беспилотниками иранского производства в ночь с 28 на 29 мая, а также днем 29 мая.

В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты запустили с 40 авиационных крылатых ракет Х-101/Х-555 и 38 БПЛА "Shahed-131/136" в ночь с 28 на 29 мая, и 11 ракет "Искандер-М/К" днем 29 мая.

В военном командовании Украины заявили, что ПВО уничтожила всего 36 крылатых ракет Х-101/Х-555, 30 беспилотников "Шахед" и все 11 ракет "Искандер".

Украинские официальные лица сообщили, что военные перехватили все 11 ракет "Искандер", 40 крылатых ракет и БПЛА "Шахед", которые были нацелены на Киев и Киевскую область.

Украинские источники сообщили, что наши защитники также перехватывали ракеты и беспилотники вблизи Львова, Николаева и Одессы, а войска РФ наносили удары по портовой инфраструктуре в городе Одесса и объекту военной инфраструктуры в Хмельницкой области.

РФ тратит ракеты, пытаясь "оттянуть" начало контрнаступления ВСУ

ВС РФ выпустили относительно большее количество ракет, чем в недавней серии ударов после крупнейшей с начала полномасштабного вторжения в Украину российской серии ударов дронами "Шахед" 28 мая.

Ранее эксперты ISW отмечали, что в последние месяцы РФ начала новую ограниченную воздушную кампанию, в попытке ослабить украинские контрнаступательные возможности.

"Но то, что Россия отдает приоритет нацеливанию на Киев, вероятно, еще больше ограничивает способность кампании существенно сдерживать потенциальные украинские контрнаступательные действия", - говорится в публикации.

Ключевые выводы

  • РФ 28 мая перебросила в Беларусь дополнительные ЗРК С-400 (вероятно, как минимум батарею).
  • Бывший заместитель министра обороны Ф по тылу генерал-полковник Михаил Мизинцев подтвердил, что сейчас он работает заместителем командующего "группой Вагнера".
  • Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин опроверг обвинение бывшего российского офицера Игоря Гиркина от 27 мая в том, что он мог организовать военный переворот против Кремля, заявив, что "вагнеровцам" не хватает кадров, необходимых для организации переворота.
  • Официальный представитель МИД Китая Мао Нин опроверг сообщение Wall Street Journal о том, что спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй призвал европейских чиновников положить конец конфликту в Украине до его эскалации.
  • Российские власти продолжают насильственно интегрировать епархии УПЦ МП в оккупированной Запорожской области в РПЦ, демонстрируя неразрывную связь РПЦ с РФ.
  • Войска РФ провели ограниченные наземные атаки северо-восточнее Купянска и на рубеже Сватово - Кременная.
  • Темп российских наступательных операций в Бахмуте и его окрестностях остается заметно низким.
  • Российские войска продолжали ограниченные наступательные операции на фронте Авдеевка - Донецк, уделяя особое внимание Марьинке.
  • Войска РФ провели ограниченные наземные атаки на западе Донецкой области и расширяют укрепления в Мариуполе.
  • Российские источники утверждали, что войска РФ отразили ограниченную разведку ВСУ в ходе силовых операций в Запорожской области.
  • Российское военное командование, похоже, вводит доктринальную организацию в некоторые из своих нерегулярных формирований.
  • Президент РФ Владимир Путин 29 мая подписал закон, который еще больше усилит режим военного положения на оккупированных территориях Украины.
  • Президент Беларуси Александр Лукашенко, по состоянию на 29 мая, скорее всего, не госпитализирован.

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