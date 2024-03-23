Скидка на коммуналку до 75%: кто может получить и куда обращаться

Получить 75% скидки на оплату коммунальных услуг могут участники боевых действий в установлении норм потребления.

Какие документы нужны:

документ, подтверждающий право на льготу (удостоверение участника боевых действий);

паспорт для подтверждения личности;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код).

Чтобы воспользоваться этой льготой, необходимо подать заявление и документы. Сделать это можно лично, обратившись в отделение Пенсионного фонда, или отправить по почте необходимые документы.

Также можно подать заявление онлайн на портале электронных услуг Пенсионного фонда и на портале "Дія".