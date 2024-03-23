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Скидка на коммуналку до 75%: кто может получить и куда обращаться

Фото: военные могут получить до 75% скидки на коммуналку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Некоторые украинцы могут получить льготы по оплате коммунальных услуг. Скидка на оплату коммуналки составляет 75%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Получить 75% скидки на оплату коммунальных услуг могут участники боевых действий в установлении норм потребления.

Какие документы нужны:

  • документ, подтверждающий право на льготу (удостоверение участника боевых действий);
  • паспорт для подтверждения личности;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код).

Чтобы воспользоваться этой льготой, необходимо подать заявление и документы. Сделать это можно лично, обратившись в отделение Пенсионного фонда, или отправить по почте необходимые документы.

Также можно подать заявление онлайн на портале электронных услуг Пенсионного фонда и на портале "Дія".

 

Частичный мораторий на повышение тарифов

Напомним, в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, но не касается электроэнергии и холодной воды.

По прогнозу НБУ, мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и теплоснабжение может быть отменен только в 2025 году. Это произойдет после отмены военного положения.

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