Уничтожают вражескую пехоту. Сырский показал, как ВСУ наступают на Купянском направлении

"32 ОМБр уничтожает вражескую пехоту на Купянском направлении", - сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ.

Потери России в Украине

Как сообщают российские СМИ, с началом контрнаступления украинских войск в России существенно выросли потери среди офицеров и командного состава.

По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, на юге Украины, а именно на Мелитопольском и Бердянском направлениях, где продолжаются бои, соотношение потерь украинских и российских военных составляет 1 к 5,3.

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