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Уничтожают вражескую пехоту. Сырский показал, как ВСУ наступают на Купянском направлении

Фото: ВСУ уничтожают оккупантов на Купянском направлении (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинские военные продолжают защищать территорию Харьковской области. В ходе одной из операций бойцы ВСУ ликвидировали группу оккупантов на Купянском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковника Александра Сырского.

"32 ОМБр уничтожает вражескую пехоту на Купянском направлении", - сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ.

Потери России в Украине

Как сообщают российские СМИ, с началом контрнаступления украинских войск в России существенно выросли потери среди офицеров и командного состава.

По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, на юге Украины, а именно на Мелитопольском и Бердянском направлениях, где продолжаются бои, соотношение потерь украинских и российских военных составляет 1 к 5,3.

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Война России против УкраиныКупянск