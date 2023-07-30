Уничтожили военные грузовики и не только. Партизаны провели операцию в Мариуполе, - ЦНС

Во время операции группа "Е" Мариупольского сопротивления:

обезвредила три единицы военных грузовиков;

нанесла значительные повреждения здания, где располагалось военно-инженерное подразделение оккупантов;

вывели из строя оборудование для изготовления "зубов дракона".

Ситуация в Мариуполе

Напомним, на временно оккупированных территориях Украины регулярно раздаются взрывы. Часто они связаны с ударами украинских военных по местам скопления российских солдат, техники или складах с боеприпасами.

Недавно стало известно о том, что враг усиливает контрразведывательные мероприятия во временно захваченном Мариуполе Донецкой области. Планируют искать украинцев, которые помогают ВСУ.