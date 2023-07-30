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Уничтожили военные грузовики и не только. Партизаны провели операцию в Мариуполе, - ЦНС

Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Вчера, 29 июля, украинские партизаны провели операцию против врага во временно оккупированном Мариуполе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Центра национального сопротивления".

Во время операции группа "Е" Мариупольского сопротивления:

  • обезвредила три единицы военных грузовиков;
  • нанесла значительные повреждения здания, где располагалось военно-инженерное подразделение оккупантов;
  • вывели из строя оборудование для изготовления "зубов дракона".

Ситуация в Мариуполе 

Напомним, на временно оккупированных территориях Украины регулярно раздаются взрывы. Часто они связаны с ударами украинских военных по местам скопления российских солдат, техники или складах с боеприпасами.

Недавно стало известно о том, что враг усиливает контрразведывательные мероприятия во временно захваченном Мариуполе Донецкой области. Планируют искать украинцев, которые помогают ВСУ.

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