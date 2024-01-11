Уничтожили треть лесного фонда. Луганская ОВА рассказала об убытках от россиян

По данным Лысогора, Луганская область имела огромный потенциал природо-заповедного фонда - площадь зеленых насаждений составляла более 95 тысяч гектаров.

"Один из самых больших лесов украинского востока, уникальные степи в первозданном виде и десятки заказников с редкими видами флоры и фауны. Все это сегодня полностью уничтожают россияне", - подчеркнул глава ОВА.

Он отметил, что оценить ущерб, причиненный окружающей среде на сегодняшний день - сложно. Впрочем, благодаря дистанционному зондированию земельных участков с помощью спутниковых технологий и использованию других современных методик, областной экоинспекции удалось установить данные об уничтожении более 26 тысяч гектаров лесного фонда области.

По словам Лысогора, только материальный ущерб, причиненный в результате пожаров по предварительным подсчетам, составляет более 180 миллиардов гривен.

Напомним, мы сообщали, что последние массированные удары российских войск по территории Украины нанесли ущерб окружающей среде на сотни тысяч долларов.

Кроме этого, недавно стало известно, что россияне строят на временно оккупированных территориях свалки для обслуживания регионов РФ.

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