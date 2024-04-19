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Уничтожение Ту-22М3. ГУР предполагает, что ракетные обстрелы Одесской области могут уменьшиться

Фото: представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Уничтожение российского бомбардировщика Ту-22М3 может повлиять на ситуацию в Одесской области. В частности, не исключается, что ракетные обстрелы могут уменьшиться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"Какие изменения будут? После уничтожения самолета А-50 и после сегодняшнего уничтожения в рамках операции ГУР МО собственно Ту-22М3 на время по крайней мере есть надежда, что для Одесской области по рискам ракетных ударов ситуация улучшится", - сказал он.

Юсов добавил, что это не все планы Сил безопасности и обороны Украины. По его словам, украинские защитники "будут и дальше удивлять в хорошем смысле для нас противника и результаты так же будут другие".

 

Уничтожение Ту-22М3

В ночь на 19 апреля Воздушные силы ВСУ вместе с Главным управлением разведки Минобороны провели операцию по уничтожению российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3. Это впервые с начала полномасштабной войны наши защитники сбили такой самолет.

Уничтоженный Ту-22М3 наносил удары по Украине, его "приземлили" в 300 км от Украины. По данным источников РБК-Украина, Ту-22М3 был сбит с зенитного ракетного комплекса С-200. Система была модифицирована специалистами ГУР Минобороны.

Кроме того, сегодня зенитными впервые были сбиты две ракеты Х-22.

Что известно об этом самолете Ту-22М3 и ракетах Х-22 - узнайте в материале РБК-Украина.

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