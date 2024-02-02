Уничтожение российского катера "Ивановец": Буданов рассказал детали спецоперации

По его словам, морскими дронами управляло подразделение беспилотников 13-й группы ГУР.

"В ходе проведения специальных (активных) мероприятий в период с 31 января по 1 февраля отделом было спланировано и осуществлено уничтожение "Ивановца" на рейде озера Донузлав", - рассказал он.

По словам Буданова, в ходе уничтожения российского катера было нанесено шесть прямых попаданий морскими беспилотниками в корпус корабля.

"В результате полученных повреждений корабль перевернулся на корму и затонул. По предварительным данным, поисково-спасательная операция, проведенная противником, не увенчалась успехом", - заявил глава ГУР.

MAGURA V5

Морской автономный охранный беспилотный роботизированный аппарат Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus (MAGURA) V-типа - это разработанный в Украине многоцелевой беспилотный надводный корабль нового поколения.

Он может выполнять различные операции, в частности, наблюдение, разведка, патрулирование, поисково-спасательные работы, противоминная борьба, охрана морского флота, боевые миссии.

Длина беспилотника составляет 5,5 метра, а ширина - 1,5 метра Крейсерская скорость заявлена на уровне 22 узла, а максимальная - 42 узла. Дальность передвижение морского дрона составляет примерно 833 км.

Он также оснащен mesh-радио с воздушным ретранслятором или спутниковой связью.

Попадание по катеру "Ивановец"

Ранее стало известно, что бойцы ГУР ночью 1 февраля уничтожили ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота РФ. Стоимость корабля составляет 60-70 млн долларов.

По словам представителя Главного управления разведки Украины Андрея Юсова, таких катеров в России было всего три единицы.

Подробнее об катере "Ивановец", который потопили дроны ГУР - читайте в материале РБК-Украина.

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