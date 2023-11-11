Уничтожены вражеские танки, ББМ и пехотинцы. Бойцы СБУ показали работу в самых горячих точках

Спецназовцы ЦСО "А" Службы безопасности Украины продолжают осуществлять ювелирную работу по уничтожению врага в самых горячих точках войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Наши воины бок о бок с боевыми побратимами из Сил обороны беспощадно минусуют оккупантов повсюду", - пишет пресс-служба. В течение недели бойцы уничтожили: 165 российских пехотинцев;

16 танков;

28 ББМ;

11 артиллерийских систем;

4 РСЗО;

1 система ПВО;

16 единиц БпЛА;

2 системы радиоэлектронной борьбы и разведки;

55 военных авто;

70 огневых позиций и укреплений;

комплекс видеонаблюдения "Муром";

3 склада с боеприпасами; Потери России в войне За прошедшие сутки, 10 ноября, согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, военные уничтожили 1130 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины страна-террорист потеряла около 310 650 военных. На Таврическом направлении было ликвидировано 642 оккупанта. В частности 9 террористов сдались в плен.