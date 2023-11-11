Уничтожены вражеские танки, ББМ и пехотинцы. Бойцы СБУ показали работу в самых горячих точках
Спецназовцы ЦСО "А" Службы безопасности Украины продолжают осуществлять ювелирную работу по уничтожению врага в самых горячих точках войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Наши воины бок о бок с боевыми побратимами из Сил обороны беспощадно минусуют оккупантов повсюду", - пишет пресс-служба.
В течение недели бойцы уничтожили:
- 165 российских пехотинцев;
- 16 танков;
- 28 ББМ;
- 11 артиллерийских систем;
- 4 РСЗО;
- 1 система ПВО;
- 16 единиц БпЛА;
- 2 системы радиоэлектронной борьбы и разведки;
- 55 военных авто;
- 70 огневых позиций и укреплений;
- комплекс видеонаблюдения "Муром";
- 3 склада с боеприпасами;
Потери России в войне
За прошедшие сутки, 10 ноября, согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, военные уничтожили 1130 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины страна-террорист потеряла около 310 650 военных.
На Таврическом направлении было ликвидировано 642 оккупанта. В частности 9 террористов сдались в плен.
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