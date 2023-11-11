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Уничтожены вражеские танки, ББМ и пехотинцы. Бойцы СБУ показали работу в самых горячих точках

Суббота 11 ноября 2023 13:46
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Уничтожены вражеские танки, ББМ и пехотинцы. Бойцы СБУ показали работу в самых горячих точках Фото: Бойцы СБУ показали работу в самых горячих точках (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Спецназовцы ЦСО "А" Службы безопасности Украины продолжают осуществлять ювелирную работу по уничтожению врага в самых горячих точках войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Наши воины бок о бок с боевыми побратимами из Сил обороны беспощадно минусуют оккупантов повсюду", - пишет пресс-служба.

В течение недели бойцы уничтожили:

  • 165 российских пехотинцев;
  • 16 танков;
  • 28 ББМ;
  • 11 артиллерийских систем;
  • 4 РСЗО;
  • 1 система ПВО;
  • 16 единиц БпЛА;
  • 2 системы радиоэлектронной борьбы и разведки;
  • 55 военных авто;
  • 70 огневых позиций и укреплений;
  • комплекс видеонаблюдения "Муром";
  • 3 склада с боеприпасами;

Потери России в войне

За прошедшие сутки, 10 ноября, согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, военные уничтожили 1130 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины страна-террорист потеряла около 310 650 военных.

На Таврическом направлении было ликвидировано 642 оккупанта. В частности 9 террористов сдались в плен.

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Служба безопасности Украины
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