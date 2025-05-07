Уничтоженные БТР, дроны и десятки россиян: ВСУ устроили "горячий уикенд" оккупантам на фронте

В течение 3 и 4 мая россияне совершили несколько массированных штурмов в зоне боевой ответственности 31 отдельной механизированной бригады. Их атаки были отбиты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение 31 отдельной механизированной бригады в Facebook.

Во время боев противник потерял более 90 военных убитыми, около 50 - ранеными. Уничтожено более 60 единиц вооружения и техники, среди которых бронетранспортеры, около 70 мотоциклов, квадроцикл, а также ударные и разведывательные беспилотники.

Повреждены вражеские баги и подземные укрытия. Как рассказали военные, противник привлек более 150 военных и технику, пытаясь прорваться с нескольких направлений. После первой неудачной атаки россияне снова попытались штурмовать украинские позиции в районах Временки, Новоселки, Ровнополя и Новополя - на этот раз пешими группами по 4-5 человек, но безуспешно.

Утро 4 мая также отметилось новыми попытками проникновения при поддержке мототехники. Украинские защитники вовремя обезвредили врага, а интенсивность атак значительно снизилась. Зафиксированы случаи, когда россияне пытались сдаться в плен. Враг отступает, неся потери во время отхода.

Как отметило оперативное командование "Північ" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, украинские военные устроили "горячий уикенд для врагов".