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Снимал постановочные видео для РФ. К семи годам приговорен коллаборант из Одессы

Суббота 07 октября 2023 01:34
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Снимал постановочные видео для РФ. К семи годам приговорен коллаборант из Одессы Иллюстративное фото: осужденный (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украинец снимал постановочное интервью о мобилизации в Одессе для российского телевидения. Он приговорен к семи годам заключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

По данным прокуратуры, осужденный совместно со своим приятелем, псевдожурналистом, сделал видео на заказ российского пропагандистского телеканала РЕН-ТВ. Они записали постановочное интервью с якобы сотрудником Одесского областного ТЦК и СП.

На видео осужденный, выдавая себя за военкома, рассказывал как вынужден охотиться на мужчин призывного возраста, чтобы самому избежать мобилизации. По его словам, содержание вопросов и ответов, высказанных в интервью, они получили от российских пропагандистов.

Враждебная пропаганда транслировалась на российском государственном телеканале РЕН ТВ и в Интернете.

Фото: осужденный коллаборант (t.me/pgo_gov_ru)

Коллаборанты в Украине.

4 октября СБУ заявила, что против 14 митрополитов церкви Московского патриархата начато уголовное внедрение. Они работали в РФ.

Также мы писали о задержании двух интернет-коллаборантов, призывавших "присоединить" Николаев и Запорожье к России. Установлено, что они агенты российской разведки.

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