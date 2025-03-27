Исчезновение солдат США на границе с Беларусью: появилась новая деталь

Исчезновение военных США на учениях на границе с Беларусью

Во время учений в Литве исчезли четверо американских военных. Вечером в НАТО подтвердили их гибель, но позже опровергли.

Четверо военных пропали во время учений на полигоне в Пабраде (Швенченский район, недалеко от границы с Беларусью).

На литовском полигоне проходили военные учения США с тренировкой размещенных там подразделений ротационных сил.

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