Снести памятники Бандере и переименовать улицы: что требовала РФ год назад на переговорах

Россия на первых переговорах после полномасштабного вторжения предлагала Украине не только фактически капитулировать. А еще и выдвигала требования по типу сноса памятников Степану Бандере и переименование улиц.

Об этом говорится в материале "Как Украина и Россия год назад встретились, чтобы закончить войну. Хроники переговоров".

В частности, россияне приехали на переговоры с документом под условным названием "Мирный договор между РФ и Украиной", хотя де-факто это было требование капитуляции, на что сразу обратили внимание украинские переговорщики.

При этом среди 12 пунктов не было ничего принципиально нового: многократно озвучены публично требования "денацификации", "демилитаризации", нейтралитета и внеблоковости Украины, признание российской оккупации Крыма и независимости донбасских "республик", государственного статуса русского языка, "защиты канонического православия" ", деятельности российских школ, разблокирование российских СМИ, гарантий поставки воды в Крым и т.д."

Примечательно, что именно россияне подразумевали под требованиями "денацификации" и "демилитаризации". Как выяснилось, речь шла о запрете в Украине факельных ходов, демонтаже памятников Бандере и другим лидерам украинского освободительного движения, переименовании улиц Бандеры и т.д.

Вместе с тем под "демилитаризацией" подразумевалось сокращение численности украинской армии и вооружений, отведение военной техники в места постоянной дислокации и тому подобное.

Как рассказал собеседник РБК-Украина, возникающие диалоги ярко показывали различия украинской и российской политических культур.

"Они вспомнили о памятнике Шухевичу на Закарпатье, говорят нам: вы же можете позвонить туда, сказать им, чтобы сняли. Мы говорим: нет, не можем, это компетенция местного самоуправления. Община собралась и проголосовала, чтобы установить памятник. Они: в смысле проголосовала?..", - рассказал источник изданию.

Как итог, в первом и последующих раундах переговоров представители Кремля постоянно демонстрировали полное непонимание политической системы и общественных реалий в Украине, неготовность к предметной дискуссии.

Напомним, также РБК-Украина писало о том, как Украина и Россия договорились о первых переговорах год назад.

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