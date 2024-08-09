Снос усадьбы Зеленских в Киеве стал возможным из-за бездействия Минкульта, - эксперт

"Минкультуры не выполнило свои обязанности и прямо нарушило требования законодательства. И за это Ростислав Карандеев и руководители ответственных подразделений по меньшей мере должны быть уволены. Минкультуры имело полномочия спасти здание, но бездействовало. А Мининфраструктуры и Государственная инспекция архитектуры и градостроительства еще и палки в колеса КГГА вставляли, запретив проведение проверки строительства", - пишет Георгий Могильный.

Автор утверждает, что Минкульт не выполнил своих обязанностей по подготовке документов, которые могли бы спасти историческое здание и другие объекты культурного наследия. В частности, саботировал выполнение Государственной антикоррупционной программы.

"В Антикоррупционной стратегии на 2021-2025 годы (п. 3.5.2) предусмотрено установление запрета нового строительства и реконструкции в пределах исторических ареалов при отсутствии историко-архитектурных опорных планов (ИАОП). Кабмин... предусмотрел разработку соответствующего законопроекта. Исполнитель - Минкультуры. А сделать все нужно было и представить на рассмотрение Кабмина для дальнейшего внесения в парламент еще год назад. Минкультуры ничего не сделало", – говорится в публикации.

И.о. министра культуры несет персональную ответственность, подчеркивает автор.

"Выполнение мер Государственной антикоррупционной программы обеспечило бы зданию защиту от уничтожения. Выполнение этих мер обязательно (ст. 18-1 Закона «О предотвращении коррупции»), за обеспечение их выполнения персональную ответственность несет и.о. министра Ростислав Карандеев (ст. 18-2). Историческое здание уничтожено, а руководство Минкультуры до сих пор на своих должностях", - подчеркивает Могильный.

Он отметил, что усадьба Зеленских, несмотря на историческую ценность, не отвечала установленным Кабинетом министров критериям признания памятником истории или архитектуры. Однако она находится в охранной зоне памятника архитектуры на ул. Конисского, 19. Этот факт мог бы спасти здание, но Минкультуры сорвало и подготовку документации по установлению границ и режимов использования зон охраны памятника на Конисского, 19.

Кроме того, Минкульт создал условия, при которых городская власть Киева не могла завершить работу над историко-архитектурным опорным планом.

"Его нельзя было утвердить, пока КГГА не обеспечит разработку научно-проектной документации по определению границ и режимов использования исторических ареалов. На этом настаивало именно Минкультуры при согласовании проекта. Но с 26 мая 2022 года эту документацию невозможно разработать и утвердить. Внесенные Законом №1423-IX изменения потребовали от Кабмина утвердить порядок разработки и утверждения и определить состав и содержание такой документации. Этого до сих пор не сделано, потому что Минкультуры сорвало подготовку проектов для утверждения правительством", - аргументирует эксперт.

В конце концов, Минкульт мог дать разъяснения по поводу исторического статуса усадьбы Зеленских и запрета на ее снос, но не сделал даже этого, хотя в Минкультура поступило 12 обращений от представителей общественных организаций, которые выражали обеспокоенность судьбой этого дома, говорится в статье.

Автор материала также отмечает, что Киевская городская власть разными доступными способами пыталась защитить здание.