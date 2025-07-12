Найден самый маленький вулкан в мире: где находится "Орлиный глаз" и в чем его тайна

Неожиданное геологическое явление шокировало местных жителей Перу. В селе Куско обнаружили крошечный курган, выбрасывающий газы и материалы, который сразу же прозвали "самым маленьким вулканом в мире". Его высота достигает всего 60 сантиметров, и эта находка привлекла внимание не только селян, но и ведущих ученых страны.
Что известно об этом вулкане и в чем его тайна, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Whats the Jam.
В южном Перу местные жители села Куско, что на юго-востоке Лимы, стали свидетелями удивительного геологического явления. Они обнаружили небольшой курган, который выглядел точь-в-точь как вулкан, выбрасывая неизвестные газы и глинистое вещество.
Эта находка, высота которой достигает всего 60 сантиметров, сразу же была окрещена "самым маленьким вулканом в мире" и получила название "Орлиный глаз" от лидера общины Артуро Мамани.
"Орлиный глаз" был найден в воскресенье, 6 июля, и уже на следующий день горное село заполонили толпы любознательных зрителей. Даже Мамани и его семья, одетые в традиционные пончо, оставили у основания кургана пожертвования из листьев коки в знак уважения.
Узнав о необычном кургане, власти немедленно оцепили территорию и вызвали команду экспертов. Эрнандо Тавера, глава Геофизического института Перу (IGP), быстро объяснил, что "Орлиный глаз" не является вулканическим жерлом в привычном понимании, а скорее небольшим конусом из земли, глины и воды, известным как грязевой вулкан.
Тавера объяснил, что это естественная структура, через которую грязь, вода и растворенные газы (такие, как метан и углекислый газ) выходят из-под земли, не имея никакого отношения к магме или вулканической активности.
В результате такого процесса образуется курган с центральным отверстием, который визуально напоминает конус с кратером, из-за чего его и могли принять за "вулкан". Однако, по словам Таверы, его происхождение, тип деятельности и материалы, которые он выбрасывает, кардинально отличаются от настоящих действующих вулканов.
Самый маленький вулкан в мире обнаружен в деревне Куско на юго-востоке Лимы, Перу (Фото: Jam Press)
Хотя это явление не представляет вулканической опасности, Эрнандо Тавера предупредил, что грязевой вулкан все же может негативно повлиять на окружающую среду. Есть потенциальный риск загрязнения близлежащих источников воды и сельскохозяйственных угодий.
Ввиду этого, IGP продолжает активно мониторить этот уникальный грязевой купол, чтобы определить, представляет ли он какую-либо угрозу для местной общины. Эта необычная находка стала ярким напоминанием об удивительных и малоизученных геологических процессах, происходящих под поверхностью нашей планеты.
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