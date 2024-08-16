Знаменитый поп-певец стал акционером новичка АПЛ

33-летний исполнитель пополнил список миноритарных акционеров новичка английской Премьер-лиги. Он получил право на пребывание в управленческой ложе домашней арены, но не войдет в совет директоров "Ипсвича".

"Я очень рад, что приобрел небольшую долю футбольного клуба моего родного города. Мечта каждого болельщика – стать владельцем клуба, который поддерживаешь, и я невероятно благодарен за эту возможность. Я живу в Саффолке с трех лет, и хотя я путешествую по миру и порой чувствую себя чужим в больших городах.

Музыкант несколько лет инвестирует средства в "Ипсвич" и периодически участвует в промомерах "трактористов". Спонсором мужской и женской команд он стал в 2021 году. Доля Ширана в клубе составит 1,4% акций.

Что известно об "Ипсвич Таун"

Основанный в 1878 клуб из графства Саффолк. Прозвище – "синие", "Трактор".

Наибольшие успехи в истории связаны с фигурами двух наставников сборной Англии – Альфа Рэмзи и Бобби Робсона. Чемпион Англии 1961/62, обладатель Кубка Англии 1977/78, триумфатор Кубка УЕФА 1980/81. На уровне Премьер-лиги лучшим достижением остается 5-е место в сезоне 1999/2000.

Несколько футболистов "Ипсвича" сыграли с Пеле и Сильвестром Сталлоне в драме "Бегство к победе" (1981). Путь в АПЛ 2024/25 из Лиги 1 "трактористы" одолели за два сезона.