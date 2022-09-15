Знали про слабке місце ворога. В розвідці розповіли про організацію контрнаступу ЗСУ

Розвідка здійснила усе необхідне для викриття планів, а також намірів Росії для подальшого просування окупантів по лінії фронту.

"Ми розуміли, що рано чи пізно потрібно буде проводити контрнаступальні дії і на Харківському напрямку. Насамперед через загрозу Харкову, яка, до речі, досі зберігається", - заявив Вадим Скібіцький.

Як відзначив представник розвідки, Україні було важливо зупинити темпи наступу окупантів на донецькому напрямку. Для цього було вжито усі необхідні заходи, після чого командування Росії перекинуло війська на південь, що створило умови для наступу наших воїнів на Херсонському та Харківському напрямках і дозволило розвинути цей успіх.

"Ще навесні було зрозуміло, що слабке місце Росії - це Балаклія. У червні стало очевидним, що наступ на балаклійському напрямку можливий. Дії, які ми планували в Херсонській і Запорізькій областях, допомогли розвинути загальні успіхи збройних сил України. Нашою головною метою є деокупація всіх захоплених територій”, - зауважив Скібіцький.